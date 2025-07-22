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Высокопоставленный монах в Таиланде лишился сана из-за романа

Фото: IStock/EyeEm Mobile GmbH

В Таиланде высокопоставленный буддийский монах Пхра Дхаммавачиратиракун лишился сана после обвинений в 15-летнем романе с женщиной.



Как сообщает Khaosod English, он добровольно покинул пост 19 июля из-за проблем со здоровьем. Полиция же расследует его связь с женщиной, которая якобы жила с ним как жена.

Конфликт стал публичным после жалоб любовницы, распространенных среди местных жителей.



Напомним, боец ВС РФ смог сбить дрон с помощью молитвы.

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Виктория Иванченко

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