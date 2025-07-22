Высокопоставленный монах в Таиланде лишился сана из-за романа

22 июля 2025, 16:09

Фото: IStock/EyeEm Mobile GmbH

В Таиланде высокопоставленный буддийский монах Пхра Дхаммавачиратиракун лишился сана после обвинений в 15-летнем романе с женщиной.





Как сообщает Khaosod English, он добровольно покинул пост 19 июля из-за проблем со здоровьем. Полиция же расследует его связь с женщиной, которая якобы жила с ним как жена.



Конфликт стал публичным после жалоб любовницы, распространенных среди местных жителей.





