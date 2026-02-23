«Братские народы»: глава армянской общины Тюменской области Овеян поздравил россиян с 23 февраля

23 февраля 2026, 16:02

Лидер армянской общины Тюменской области Овеян поздравил россиян с 23 февраля

Абрам Овеян (фото: СМИ2)

В преддверии Дня защитника Отечества глава армянской общины Тюменской области, заслуженный строитель России Абрам Овеян обратился с поздравлением, подчеркнув многовековое боевое братство русского и армянского народов. Он отметил, что 23 февраля — это дата, значимая не только для военнослужащих, но и для всех, кто чувствует личную ответственность за страну и ее историческую судьбу.





В своем обращении Овеян напомнил, что армянский и русский народы на протяжении столетий вместе проходили через испытания войнами — от эпохи Петра I до современных вызовов.





«Русские и армяне — это народы-побратимы, которые не раз доказывали свою верность друг другу на поле боя. Когда в 1941 году враг стоял у стен Москвы, в рядах защитников столицы сражалась 89-я Таманская стрелковая дивизия, сформированная в Армении. Она прошла от Кавказа до Берлина и водрузила свое знамя над Рейхстагом. Мои земляки погибали за ту же землю, за которую умирали русские парни из Тюмени и Смоленска. Эта память — не абстракция, это наш генетический код», — заявил Абрам Овеян, слова которого приводит СМИ2.

«Сегодня, когда коллективный Запад пытается рассорить народы постсоветского пространства, наша задача — сохранить те самые скрепы, которые ковались в общих окопах. Попытки переписать историю, умалить роль советского солдата, столкнуть лбами братские народы — это не просто информационная война, а покушение на само существование нашей общей цивилизации. Поэтому для меня и для тысяч армян, живущих в Тюмени и по всей России, защита Отечества сегодня — это еще и защита правды. Правды о том, кто и какой ценой освободил мир от нацизма», — добавил он.

«Дорогие друзья, желаю вам крепости духа, мира в доме и уверенности в завтрашнем дне. Пусть наши дети никогда не узнают на собственном опыте, что такое война, но всегда помнят, кому они обязаны жизнью. С праздником, с Днем защитника Отечества!».