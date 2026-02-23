Георгиевская лента и цветы: Петербург отметил День защитника Отечества

23 февраля 2026, 16:10

«Молодая гвардия» и «Волонтёрская рота» почтили память погибших минутой молчания

Фото: Istock / Yelena Shander

В Санкт-Петербурге более 1500 участников «Молодой гвардии Единой России» и «Волонтёрской роты» провели патриотическую акцию ко Дню защитника Отечества. Об этом сообщает портал spbdnevnik.ru.





Активисты развернули 300-метровую георгиевскую ленту вдоль аллеи Героев и возложили цветы к памятнику маршала Победы Георгия Жукова. Момент памяти погибших был отмечен минутой молчания.





«День защитника Отечества – это праздник тех, кто во все времена вставал и встаёт на защиту Родины. Тех, кто, рискуя собой, оберегает страну, своих близких и наше общее будущее <...> Эта акция – знак нашей памяти и глубокого уважения к тем, кто погиб, выполняя служебный долг, и знак поддержки тем, кто прямо сейчас защищает Родину в зоне специальной военной операции. Мы гордимся нашими Героями! », – подчеркнул куратор регионального отделения «Волонтёрской роты» и руководитель Санкт-Петербургского отделения МГЕР Александр Амелин.