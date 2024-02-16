Братья-школьники из Подмосковья стали чемпионами мира по ментальной арифметике

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Братья Александр и Алексей Цветковы из химкинской школы «Перспектива» одержали победу на Чемпионате мира по быстрому счету в уме, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
«В чемпионате, который проходил в индийском городе Мумбаи, принимали участие 150 детей и подростков из 150 стран мира. Братья Цветковы стали чемпионами в международной категории В», — отмечается в сообщении.Чемпионат организует PAMA Global. Основатель и председатель ассоциации Дэвид Ляо лично вручил дипломы и кубки подмосковным чемпионам.
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