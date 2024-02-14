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В Подмосковье собрали ещё более тонны «добрых крышечек»

14 февраля 2024, 14:54
Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

На переработку отправлено ещё 1065 килограммов пластика, собранного в Московской области в рамках благотворительного проекта «Добрые крышечки», сообщает пресс-служба МинЖКХ Московской области.
«Большую часть вторсырья собрали воспитанники детсадов и школьники Серпухова. Подольска, Пущина, Протвина и Чехова. Но в этот раз весомый вклад внесли и взрослые — работники организаций и предприятий Подольска, Чехова, и Серпухова, а также пенсионеры», — отмечается в сообщении.
Благотворительная акция «Добрые крышечки» проводится уже несколько лет. Её участники собирают закручивающиеся пластиковые крышки от напитков – это ценное вторсырьё. Деньги за собранные крышки перечисляются в фонд «Волонтёры в помощь детям-сиротам», на них покупают оборудование для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.


Адреса пунктов сбора «добрых крышечек» размещены на сайте Чеховского филиала регионального оператора по вывозу мусора ООО «МСК-НТ».

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#благотворительная акция
#пластик
#переработка
#подмосковье
#московская область
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Небогатый канадский студент летает на пары на самолёте из экономии
14 февраля 2024, 14:48

Фото: istockphoto/Sitikka

Студент из Канады Тим Чен летает на учёбу на самолёте. Он подсчитал, что жизнь в Ванкувере обойдётся ему дороже, чем несколько перелётов в неделю из дома и обратно.
Тим живёт в Калгари и учится на курсах по искусствоведению в университете Британской Колумбии. Занятия проходят в Ванкувере от двух до четырёх раз в неделю. Сначала Тим собирался, как и другие студенты, снимать жильё. Однако цены на аренду недвижимости в последнее время непомерно выросли, и планы пришлось скорректировать, сообщает телеграм-канал Baza.

Не лишённый практической сметки будущий искусствовед подсчитал, что ему выгоднее и дешевле жить дома, в Калгари, и летать на пары в Ванкувер (примерно 680 километров), чем снимать квартиру. Поездка на учёбу занимает у Тима чуть более часа — полчаса на самолёте (150 долларов) и потом от аэропорта до вуза, как правило, автостопом или бесплатно с попутчиками. Таким образом студент намерен летать на занятия до самого диплома.

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Москвичам пообещали красивую морозную погоду
Синоптик Вильфанд: «В четверг-пятницу погода будет красивая»
14 февраля 2024, 14:47

Фото: istockphoto.com/scaliger

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в четверг и пятницу, 15 и 16 февраля, Москву ожидают настоящие морозы.
Он отметил, что температура будет на 10-15°C ниже нормы.

«Но в четверг-пятницу погода будет красивая. Высокое давление, малооблачно. Снег будет искриться под солнечными лучами», — поделился в беседе с «Вечерней Москвой» Вильфанд.

А синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин отметил установление аномально холодной погоды по всей России.

«На большей части России, от Санкт-Петербурга до Анадыря, установилась аномально холодная погода с небольшими нюансами. На севере Сибири есть очаги с теплом, но они несущественные. Холодно в сибирском регионе, в южных районах, где понижение температуры от нормы достигает 12-14°С», — прокомментировал в беседе с RT Ильин.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщала, что в начале марта в столичном регионе ожидаются положительные температуры.

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#погода
#снег
#температура
#москва
#зима
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Депутат Фёдоров: Надо снизить налоговую нагрузку на землю семьям с пятью детьми
14 февраля 2024, 14:19

Фото: istockphoto.com/Bilanol

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров выступил с инициативой расширить льготу на земельный налог семьям с пятью и более детьми.
Он пояснил, что в нынешнем законодательстве предусмотрена такая льгота в одинаковом размере для многодетных семей с тремя и более детьми. Однако, считает депутат, семьям с пятью и более детьми и тем, у кого на иждивении находятся три-четыре ребёнка – разные, и условия им нужны различные, а потому и льготы для них надо предусмотреть иные.

«Прошу рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в Налоговый кодекс РФ в введении положения об уменьшении налоговой базы на величину кадастровой стоимости 1,2 тыс. кв. м площади земельного участка для физлиц, имеющих пять и более несовершеннолетних детей», — приводит RT текст обращения депутата на имя главы Минтруда Антона Котякова.

А до этого стало известно, что с начала реализации программы реновации в Москве более 51 тыс. семей переехали в новые квартиры.

«Новоселье отпраздновали 88% от общего числа приступивших к переселению жителей. Так, только на юго-востоке столицы переехали 9,5 тыс. семей, на востоке – 6,6 тыс., на севере – 6,1 тыс.» – приводит АГН «Москва» слова руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предлагал запретить авиакомпаниям разделять пожилых пассажиров (старше 75 лет) с родственниками или сопровождающими лицами во время полётов.

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#госдума
#льготы
#рф
#семьи
#земля
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Подмосковная ГИБДД в этом году получит 400 персональных видеорегистраторов
14 февраля 2024, 13:48

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

С 2019 года для Госавтоинспекции Московской области приобретено более 180 автомобилей, около 40 мотоциклов и свыше тысячи единиц телекоммуникационного оборудования. В этом году планируется поставить около 400 портативных персональных видеорегистраторов, сообщил начальник Главного управления МВД России по Московской области Виктор Пауков.
Вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым он принял участие в передаче подразделениям ДПС региона 130 новых патрульных машин. Это внедорожники последнего поколения с дополнительным спецоборудованием, в том числе с комплексами видеорегистрации.
«Полученный сегодня автотранспорт будет способствовать наведению порядка на дорогах, профилактической работе с участниками дорожного движения. Хотел бы поблагодарить Андрея Юрьевича Воробёева, правительство Московской области за помощь. Наша совместная работа на трассах, дорогах, как муниципального, так и федерального значения приносит плоды», – сказал Пауков.
Оснащение новой техникой позволяет Подмосковью снижать количество аварий на дорогах. Сейчас область входит в топ-15 регионов с наименьшим количеством летальных исходов в ДТП.

Переданные сегодня автомобили имеют мощный двигатель – 190 л. с. и ряд расширенных функций: адаптивный круиз-контроль, мониторинг «слепых» зон, камеры с обзором на 360 градусов. Внедорожники оснащены электронным контролем устойчивости и антиблокировочной системой тормозов.
«Это полноприводные кроссоверы, которые будут способствовать наведению порядка на дороге. Уже сегодня сотрудники дорожно-патрульной службы приступят к патрулированию на новых автомобилях. Служба Госавтоинспекции - одна из самых профессионально подготовленных, технически оснащённых в системе органов внутренних дел», – отметил замначальника полиции – начальник Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Московской области Виктор Кузнецов.
На дорогах в этом году в Подмосковье планируют построить около 70 км тротуаров и 10 км пешеходных ограждений, оборудовать свыше 80 пешеходных переходов проекционной подсветкой, обустроить 145 остановок общественного транспорта и 50 «умных пешеходных переходов», установить 150 «лежачих полицейских» и порядка 200 светофоров.

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#московская область
#подмосковье
#видеонаблюдение
#автомобили
#авария
#гибдд
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В шести округах Подмосковья восстановили повреждённые дорожные знаки
14 февраля 2024, 13:32

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Испорченные дорожные знаки восстановили сотрудники Мосавтодора в Подмосковье, работы были проведены на территории шести округов региона, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Дорожные знаки были восстановлены на Волоколамском шоссе в черте города Истра, в деревне Мотяково и на Народной улице в микрорайоне Холодово в Раменском округе, на Варшавском шоссе в Подольске, на Пристанционной улице в Ступине, а также у деревни Торбеево в том же городском округе, на Каширском проспекте в Кашире и на проспекте ракетостроителей в Долгопрудном», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники Мосавтодора регулярно мониторят состояние дорог и устраняют возникающие неисправности, связанные с содержанием проезжей части и тротуаров, состоянием светофоров и дорожных знаков, а также ограждений.

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#автодор
#дорожные знаки
#минтранс мо
#московская область
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130 новых машин будут патрулировать дороги подмосковных городских округов
14 февраля 2024, 13:16

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Подразделения ДПС Московской области получили 130 новых патрульных машин. Это внедорожники последнего поколения с дополнительным спецоборудованием, в частности, комплексами видеорегистрации.
В церемонии вручения ключей от новой спецтехники участвовал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Эта техника имеет большое значение для работы очень важной службы. Хочу поблагодарить вас за то, что относитесь к работе профессионально. И этому есть очень заметные свидетельства. Когда мы начинали реализовывать президентскую программу по снижению смертности на дорогах, Московская область находилась на 58-м месте в России. Количество травмированных и погибших на дорогах было высоким. Год от года нам удаётся этот показатель уменьшать. По итогам 2023-го снижение смертности составило 7%», – отметил губернатор.
Автомобили отправятся патрулировать дороги в такие городские округа, как Балашиха, Власиха, Красногорск, Дмитров, Люберцы, Мытищи, Одинцовский и Щёлково.
«Хочу поблагодарить начальника Главного управления МВД России по Московской области Виктора Кузьмича Паукова и личный состав за внедрение различных технологических, очень важных элементов. Прежде всего, это «Безопасный регион». В Московской области и Москве каждый год прибавляется 150-160 тысяч автомобилей. И от того, как мы администрируем парковку, скоростной режим и всё то, что связано с прохождением узких мест, зависит качество жизни и безопасность жителей», – добавил Воробьёв.
На дорогах Подмосковья работают более 5 тысяч автоинспекторов, в том числе около 1,8 тыс. сотрудников ДПС. В их автопарке – 1,4 тыс машин и 125 мотоциклов.

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#андрей воробьёв
#губернатор
#автомобили
#дпс
#московская область
#подмосковье
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Симоньян призвала изменить закон о частной собственности из-за животных
14 февраля 2024, 13:00

Фото: сайт Кремля

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале предложила поменять законодательство о частной собственности из-за периодически возникающей опасности для животных.
Симоньян отметила, что жизнь животных гораздо важнее, чем неприкосновенность собственности. Главный редактор с призывом обратилась к законодателям, при этом вспомнив случай с котом, которого ранее заперли в машине в Москве.

«Вскрыть машину нельзя — нехай кот подыхает. Таков закон», — указывает Симоньян.
Напомним, инцидент произошел 1 ноября 2023 года. В машине, которая находилась на парковке в центре Москвы, четыре дня без еды и воды, просидел кот. Спасателям удалось вскрыть автомобиль и вызволить из него кота.

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#кот
#полиция
#автомобиль
#жизнь
#закон
#инцидент
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Библиограф из Петербурга и её муж получили рекордные сроки за детское порно и педофилию
В Петербурге библиограф РНБ и её муж осуждены за детское порно и педофилию
14 февраля 2024, 12:47

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

Санкт-Петербургский городской суд приговорил ведущего библиографа Российской национальной библиотеки и её супруга-логиста к рекордным срокам заключения за съёмки детского порно с участием родного и приёмного детей и педофилию.
Суд признал 54-летнюю бывшую сотрудницу РНБ Екатерину Синькину и её мужа Сергея Рунова в сексуальных действиях насильственного характера в отношении своего приёмного сына и родной дочери, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке». Кроме того, они обвиняются в использовании детей в качестве порно-моделей и распространении детской порнографии.

Мужчина по совокупности статей приговорён к пожизненному заключению с отбыванием срока в исправительной колонии особого режима. Женщина получила 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Отмечается, что раскрыть педофилов удалось в том числе с помощью Интерпола, сотрудники которого засекли распространение детского порнографического контента с питерского IP-адреса.

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#суд
#приговор
#женщина
#мужчина
#сотрудники
#педофилия
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Кому предоставят новое жилье, а кого не смогут уволить: Владимир Путин подписал ряд законов
14 февраля 2024, 12:34

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал ряд законов, которые вступят в законную силу уже в конце февраля. О том, какими полномочиями теперь наделены главы регионов, и какую категорию граждан не смогут уволить с работы, читайте в материале «Радио 1».

Закон о конфискации имущества за фейки


Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах РФ. В соответствии с нововведением, санкция коснется тех, кто распространяет заведомо ложную информацию о российской армии или призывает к осуществлению действий, направленных против безопасности страны.

Из документа следует, что конфискации будет подлежать лишь то имущество, которое использовалось для осуществления преступной деятельности. Например, компьютеры, карты памяти, жесткие диски и т.д. Также закон предусматривает лишение государственных наград, специальных, воинских или почетных званий за совершение деяний, направленных на подрыв безопасности государства, а также за призывы к введению санкций против РФ, реабилитации нацизма, призывы к экстремизму.

Подробнее о том , как и у кого будут взыскивать имущество, читайте здесь.

Запрет увольнять родителей-одиночек


Работодателям запретили увольнять одиноких родителей, имеющих на воспитании детей до 16 лет, соответствующие поправки вступят в силу через 10 дней после опубликования. Прежде работодатель не мог расторгнуть трудовой договор с сотрудником, который имеет ребенка до 14 лет.

Регионы смогут запрещать «наливайки» в жилых домах


Региональные власти смогут самостоятельно принимать меры по борьбе с так называемыми «наливайками» в жилых домах, соответствующим правом их наделил президент России Владимир Путин. Поправки касаются точек общепита, расположенных в многоэтажных домах и реализующих алкогольную продукцию на розлив. Теперь регионы смогут устанавливать время, в течение которого в таких заведениях может осуществляться торговля алкоголем.

Ограничить деятельность «наливаек» региональным властям позволят неоднократные жалобы от собственников домов, в которых работают точки реализации алкоголя.

Подробнее о том, почему Минфин выступал против поправок, читайте здесь.


Собственникам аварийного жилья предоставят новое


Владимир Путин подписал указ, согласно которому, владельцы аварийного жилья смогут вне очереди получить жилое помещение по договору социального найма. Изменения вносятся в 57 и 95 статьи Жилищного кодекса. Прежде россияне, являющиеся собственниками жилья, находящегося в аварийном состоянии, не имели такой возможности и ждали расселения в порядке очереди, либо снимали жилье на коммерческих условиях.


Мобилизованные госслужащие вернутся на свои места


Срочные служебные контракты, заключенные с госслужащими, будут приостановлены на период военной службы. После завершения спецоперации, такие контракты вновь будут возобновлены. Отмечается, что новые правила не будут распространяться на соглашения, которые заключены менее, чем на 12 месяцев.

До изменений в законодательстве в случае, если во время прохождения военной службы, заканчивался срочный контракт, то сохранение рабочего места за госслужащим гарантировано не было.


«Дачная амнистия» продлена до 2031 года


В соответствии с утвержденными президентом поправками, россияне смогут в упрощенном порядке зарегистрировать права на имущество общего пользования в садоводческих и огороднических товариществах до 1 марта 2031 года. В документе речь идет о тех сооружениях и зданиях, строительство которых было завершено до 30 декабря 2004 года и являются общей собственностью.

Для того, чтобы оформить «дачную амнистию», достаточно предоставить в МФЦ правоустанавливающий документ, составленный председателем товарищества.

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