В Подмосковье собрали ещё более тонны «добрых крышечек»

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
На переработку отправлено ещё 1065 килограммов пластика, собранного в Московской области в рамках благотворительного проекта «Добрые крышечки», сообщает пресс-служба МинЖКХ Московской области.
«Большую часть вторсырья собрали воспитанники детсадов и школьники Серпухова. Подольска, Пущина, Протвина и Чехова. Но в этот раз весомый вклад внесли и взрослые — работники организаций и предприятий Подольска, Чехова, и Серпухова, а также пенсионеры», — отмечается в сообщении.Благотворительная акция «Добрые крышечки» проводится уже несколько лет. Её участники собирают закручивающиеся пластиковые крышки от напитков – это ценное вторсырьё. Деньги за собранные крышки перечисляются в фонд «Волонтёры в помощь детям-сиротам», на них покупают оборудование для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
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Лев Каштанов