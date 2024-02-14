Для детсадовцев из Каширы провели мастер-класс по журналистике

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Интерактивный урок журналистики провели для воспитанников старшей группы детсада каширской школы №9 юные журналисты из молодежного медиацентра «Росток», сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Ребятам рассказали, сколько людей нужно для выпуска новостей, чем занимаются корреспондент, оператор, диктор, монтажёр и режиссёр. Кроме того, на примере сказки «Курочка ряба» малышам показали разные форматы новостей.
В конце мастер-класс детсадовцам вручили подарки: счётные палочки, ластики и значки с логотипом медиацентра «Росток».
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«Мы стараемся организовать интересные занятия, где школьники могли чему-то научить дошкольников. Детям нравится всё, что им показывают. Журналистика – сложная профессия, но с дошкольниками идёт большая работа по профориентации», — сказала старший воспитатель дошкольного отделения школы №9 Татьяна Егорова.
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Лев Каштанов