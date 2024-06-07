Бразилия впервые выдала объявленного в международный розыск россиянина

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Бразильские власти объявили об экстрадиции россиянина Дениса Асфандьярова. Он был объявлен Россией в международный розыск за содействие в мошенничестве в предпринимательской деятельности.
Об этом в своём официальном телеграм-канале сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. В ведомстве отметили, что это первый случай, когда указанная латиноамериканская страна выдала российского гражданина, с момента подписания между государствами Договора об экстрадиции от 14 января 2002 года. Транзитом через Турцию Асфандьярова доставят в Москву.
Как установили следователи, в течение 2017 года бизнесмен, будучи коммерческим директором компании, вместе с соучастницей не исполнил договорные обязательства по поставке сомнительных материалов. В результате фигуранты незаконно приобрели права на имущество двух коммерческих организаций в виде 29 жилых помещений в Казани общей стоимостью более 69 миллионов рублей. В международный розыск Асфандьяров был объявлен в марте 2020 года.
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Александр Бойцов