Стали известно, что помогло Промесу избежать экстрадиции в Нидерланды

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Апелляции, поданные стороной нападающего футбольного клуба «Спартак» Квинси Промеса по его уголовным делам, могут помочь ему избежать экстрадиции на родину.
С таким мнением выступил известный уголовный адвокат Максим Калинов в интервью для «Газеты.Ru». Промеса арестовали в аэропорту ОАЭ, когда тот собирался вылететь вместе с командой в Петербург на матч чемпионата России против «Зенита».
Промес был осужден в Нидерландах в июне прошлого года на полтора года за вооруженное нападение на своего брата, а в феврале этого года ему вынесли приговор в виде шести лет тюремного заключения за организацию контрабанды крупной партии наркотиков.
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«Если бы шестилетний приговор уже вступил в силу, избежать депортации было бы гораздо сложнее. Нельзя сказать, что это невозможно, так как всегда можно найти нюансы, но это бы серьезно усложнило ситуацию для Промеса. Наличие апелляции является значительным юридическим аргументом», — подчеркнул Калинов.
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Артем Кузьмин