В Аргентине начался суд по делу об экстрадиции россиянина Чуркина на Украину

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В Аргентине начался суд по вопросу экстрадиции россиянина Игоря Чуркина из этой страны на Украину. Об этом РИА Новости сообщил его адвокат Кристиан Рубилар.
Он подчеркнул, что в ходе судебного заседания, которое проходит во вторник, защитой предоставляются исключения в виде статуса беженца и подачи заявления на гражданство. Также предоставляются доказательства.
Адвокат затруднился назвать точный срок рассмотрения дела об экстрадиции в суде.
Напомним, что 30 января текущего года правоохранительные органы Аргентины задержали россиянина Чуркина по запросу Украины. Киев обвиняет мужчину по уголовной статье, за которой последует наказание за заведомо ложное сообщение о совершении уголовного преступления.
Чуркин подал прошение о политическом убежище в Аргентине. Если оно будет удовлетворено, экстрадиция на Украину не состоится.
Также Чуркин запросил аргентинское гражданство. Он имеет на это право, поскольку в стране у него родилась дочь.
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Адвокат затруднился назвать точный срок рассмотрения дела об экстрадиции в суде.
Напомним, что 30 января текущего года правоохранительные органы Аргентины задержали россиянина Чуркина по запросу Украины. Киев обвиняет мужчину по уголовной статье, за которой последует наказание за заведомо ложное сообщение о совершении уголовного преступления.
Чуркин подал прошение о политическом убежище в Аргентине. Если оно будет удовлетворено, экстрадиция на Украину не состоится.
Также Чуркин запросил аргентинское гражданство. Он имеет на это право, поскольку в стране у него родилась дочь.
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Анастасия Чинкова