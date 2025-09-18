Москвички откладывают материнство: первый ребенок после 29 лет
Заммэра Ракова заявила о тенденции к увеличению возраста рожениц в Москве
Вице-мэр Москвы по социальному развитию Анастасия Ракова сообщила, что средний возраст рождения первого ребенка у москвичек достиг 29 лет и продолжает увеличиваться.
Ракова подчеркнула, что такая тенденция может создавать дополнительные вызовы для реализации репродуктивных планов.
«Современные молодые женщины, особенно в столице, в первую очередь стремятся к образованию, самореализации и построению успешной карьеры», — приводит её слова РИА Новости.Данные московского правительства схожи с общероссийской тенденцией — согласно Росстату, средний возраст рождения первого ребенка в стране вырос с 24,9 лет в 2015 году до 26,5 лет в 2023 году. В мегаполисах этот показатель традиционно выше.
Президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме отмечал, что женщины в России успешно рожают и после 35 лет, подчеркивая важность роста рождаемости для демографии. Правительство реализует программы поддержки семей, включая расширенный материнский капитал и льготную ипотеку.