Москвички откладывают материнство: первый ребенок после 29 лет

18 сентября 2025, 06:25

Заммэра Ракова заявила о тенденции к увеличению возраста рожениц в Москве

Фото Istock/AnnaZhuk

Вице-мэр Москвы по социальному развитию Анастасия Ракова сообщила, что средний возраст рождения первого ребенка у москвичек достиг 29 лет и продолжает увеличиваться.





Ракова подчеркнула, что такая тенденция может создавать дополнительные вызовы для реализации репродуктивных планов.





«Современные молодые женщины, особенно в столице, в первую очередь стремятся к образованию, самореализации и построению успешной карьеры», — приводит её слова РИА Новости.