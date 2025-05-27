Диетолог рассказала, на что может указывать запах изо рта

Личинки глистов могут попасть в организм человека через одежду или постельные принадлежности, также гельминтозом можно заразиться, если пить воду из-под крана или употреблять в пищу сырую рыбу или мясо. Об этом NEWS.ru заявил преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.