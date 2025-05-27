Диетолог рассказала, на что может указывать запах изо рта

Фото: iStock/Antonio_Diaz
Запах изо рта и дискомфорт в желудке могут указывать на образование фитобезоара (комка в желудке). Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.
По словам врача, подобный комок может образоваться из-за чрезмерного употребления хлебцев и хурмы, поскольку эти продукты содержат большое количество клетчатки.
Она уточнила, что на образование фитобезоара может указывать боль и дискомфорт в животе, а также специфический запах изо рта.
Тем временем врач-косметолог Марият Мухина назвала «Вечерней Москве» продукты, которые могут усилить или приглушить запах пота.
При этом Мухина отметила, что овощи, фрукты и молочные продукты помогут поддерживать приятный запах. Кроме того, снизить концентрацию запаха пота помогает простая вода.
Читайте также:
Врач рассказал, как глисты могут попасть в организм человека
Врач назвала страшные последствия популярной среди россиян операции
Прогулки на свежем воздухе помогут избавиться от стресса
«Рекомендуемая суточная норма пищевых волокон для взрослого человека — 25–30 граммов. Употребление сверх этого повышает риски образования такого комка», — отметила Русакова в беседе с «Москвой 24».
Она уточнила, что на образование фитобезоара может указывать боль и дискомфорт в животе, а также специфический запах изо рта.
Тем временем врач-косметолог Марият Мухина назвала «Вечерней Москве» продукты, которые могут усилить или приглушить запах пота.
«Продукты с ярким запахом попадают в организм и испаряются через пот, например, чеснок, лук, кинза», — рассказала эксперт.
При этом Мухина отметила, что овощи, фрукты и молочные продукты помогут поддерживать приятный запах. Кроме того, снизить концентрацию запаха пота помогает простая вода.
Читайте также:
Врач рассказал, как глисты могут попасть в организм человека
Врач назвала страшные последствия популярной среди россиян операции
Прогулки на свежем воздухе помогут избавиться от стресса
Элина Позднякова