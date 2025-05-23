Шашлык под подозрением: в Роскачестве рассказали, как выбрать безопасное мясо

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Роскачество объявило о планах проверить качество колбасок для гриля, однако исследование шашлыка в ближайшее время не планируется. Как пояснили в пресс-службе ведомства, проверки продукции осуществляются на соответствие законодательным требованиям, ГОСТу (при его указании) и опережающему стандарту Роскачества. Товары, соответствующие всем критериям, могут претендовать на получение государственного Знака качества.
В ведомстве сообщили изданию «Газете.Ru», что ГОСТ на шашлык, как и другие стандарты пищевой продукции, носит рекомендательный характер. Производители самостоятельно принимают решение о соблюдении данных норм. Контроль за нарушениями возложен на надзорные органы.
Специалисты Роскачества дали рекомендации по выбору шашлыка:
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Специалисты Роскачества дали рекомендации по выбору шашлыка:
- обращать внимание на свежесть (дата изготовления должна быть максимально близкой к дате покупки);
- проверять цвет мяса (без серого оттенка) и запах (испорченный продукт невозможно замаскировать);
- выбирать упаковку без повреждений с четкой маркировкой;
- приобретать продукт только в местах, где соблюдаются условия хранения (в холодильнике, а не на открытом воздухе).Также эксперты советуют обращать внимание на равномерность нарезки мяса для удобного нанизывания на шампур.
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Анастасия Хохлова