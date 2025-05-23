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В Роскачестве предупредили о риске отравлений в жару

Роскачество: в жаркую погоду стоит отказаться от покупки уличной еды с майонезом
Фото: istockphoto/eternalcreative

Фото: istockphoto/eternalcreative

Идеальные условия для бактерий в продуктах создает жара, поэтому во избежание отравлений стоит соблюдать правила хранения еды. Об этом в беседе с RT рассказала специалист Роскачества Елена Спеценко.
По ее словам, скоропортящаяся продукция должна быть в холодильнике при температуре от +2 до +4 °C. Кроме того, для походов на пикник нужна термосумка, либо охлаждающие элементы. В жаркую погоду не рекомендуется покупать еду с мясом, майонезом, а также сырые яйца, кондитерские изделия с кремом, молочные продукты и продукты со вздувшейся упаковкой. Спеценко рекомендует пить кипяченую или бутилированную воду.

Помимо всего прочего, особое внимание стоит обратить на гигиену: мытье рук после туалета, использование отдельных разделочных досок для готовой и сырой продукции. Готовую еду не следует оставлять при комнатной температуре более чем на пару часов, а мясо и рыба должны тщательно обжариваться, заключила собеседница.

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#новости
Врач объяснила, как распознать нарушение полового развития у ребенка
Самедова: о нарушении полового развития говорит отсутствие изменений в теле
23 мая 2025, 13:43

Фото: istockphoto/Valeriy_G

Нарушения полового развития у ребенка могут обернуться серьезными последствиями для его физического и психологического здоровья. Об этом порталу «Газета .Ru» заявила детский врач-эндокринолог Офелия Самедова. Она пояснила, что бывает как задержка, так и преждевременное половое развитие.
Говоря о задержке полового развития (ЗПР), доктор указала на то, что патологию характеризует отставание в развитии половых признаков с учетом возрастных норм (в возрасте до 13 лет у девочки и до 14 лет у мальчика). У последнего ЗПР может выражаться в отсутствии роста объема яичек. У девочек — в отсутствии менструаций и недоразвитии молочных желез.

«Также родители могут заметить, что их ребенок не испытывает физиологических изменений, таких как увеличение роста и изменения в теле. При этом важно учитывать, что задержка может быть временной и не всегда требует вмешательства, однако необходимо следить за динамикой развития», — пояснила доктор Самедова.
При преждевременном половом развитии (ППР) половые признаки развиваются значительно раньше норм. По словам эндокринолога, ППР может быть у мальчиков до девяти лет: появление волос на лобке и быстрые темпы роста, а также рост объема яичек. У девочки состояние может проявиться до восьми лет в виде роста молочных желез, опережения роста и появления менструаций.

«Такое состояние может быть обусловлено разными причинами — как гормональными нарушениями, так и не эндокринными факторами. Поэтому родители должны обратить внимание на ранние изменения в поведении и физическом состоянии ребенка», — добавила Самедова.

Собеседница предупредила, что патологии могут привести к проблемам с адаптацией в социуме и низкой самооценке. Кроме того, они способны негативно повлиять на плотность костей, физическое развитие, конечный рост и быть фактором риска для развития нарушений других органов. Специалист порекомендовала своевременно обращаться к врачу.

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Стоматолог назвала самые вредные сладости для детских зубов
Стоматолог Шемякина: для детских зубов наиболее вредны леденцы, карамель и тянучки
23 мая 2025, 13:36

Фото: iStock/anatoliy_gleb

Любые сладости, если их есть в большом количестве, будут вредны для детских зубов. Однако наибольший вред наносят те, которые прилипают к зубам. Об этом «Газете.Ru» рассказала стоматолог-терапевт, детский стоматолог «СМ-Стоматология» Людмила Шемякина.
«Больше всего с этой точки зрения опасны липкие сладости, такие как леденцы, тянучки, карамель. Они могут надолго прилипать к зубам, создавая идеальные условия для развития кариеса», — пояснила врач.
Также детских зубам большой вред наносит молочный шоколад, так как в нём обычно содержится больше сахара и добавок, негативно влияющих на зубную эмаль.
«А вот горький шоколад, натуральная пастила и мармелад, если, конечно, ребёнок их потребляет в умеренных количествах, вполне безопасны для зубов. Главное — знать меру», — добавила Шемякина.
Стоматолог рекомендует после употребления сладостей почистить зубы или хотя бы прополоскать рот.

По словам Шемякиной, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует не есть сладкое чаще, чем один раз в неделю. Однако добиться этого, особенно в случае с детьми, бывает очень сложно. Поэтому не стоит предлагать ребёнку сладости хотя бы чаще одного раза в день, и самое главное — не заменять ими полноценный приём пищи.

Также альтернативой вредным сладостям могут стать конфеты или леденцы с ксилитом. Этот заменитель сахара обладает противомикробным действием, заключила медик.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника», к.м.н. Оксана Михалева рассказала, что пакетированный чай безопасен. Однако для его изготовления используется низкосортный чай, красители и ароматизаторы.

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Врач предупредила о вреде чая в пакетиках
Врач Михалева: красители в чае в пакетиках грозят проблемами с ЖКТ
22 мая 2025, 18:27

Фото: iStock/kozorog

Чай, который находится в пакетиках, безопасен. Однако для его изготовления используется низкосортный чай, красители и ароматизаторы. Об этом рассказала врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника», к.м.н. Оксана Михалева.
«В данном случае производители используют мелко измельченный лист чая, который образуется при фасовке крупного или мелколистового чая в обычной упаковке. И, соответственно, вкусовые качества такой продукции несколько хуже. Поэтому, если вы любитель чая, то рекомендуется покупать чай в упаковке», — отметила Михалева в беседе с «Газетой.Ru».

При этом она уточнила, что в случае, если в состав пакетированного чая входят ароматизаторы и вкусовые добавки, то его употребление может обернуться проблемами с ЖКТ или вызвать аллергическую реакцию.

В свою очередь доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина предупредила в интервью «Известиям», что некоторые энергетики содержат до 100 мг кофеина, что сильно превышает дневную норму.

«В состав энергетиков могут входить кофеин, таурин и глюкоза, женьшень и другие стимуляторы. И концентрация данных веществ может быть разной. Для сравнения, в одной чашке кофе содержится до 12 мг кофеина», — пояснила Волгина.

По ее словам, многие люди злоупотребляют энергетиками, что несет вред здоровью. Эксперт уточнила, что может проявиться тахикардия и аритмия, а также повыситься артериальное давление.

Кроме того, чрезмерное употребление энергетиков может привести к трудностям с засыпанием и даже развитию панических атак.

Волгина посоветовала вместо энергетиков пить кофе или цикорий, которые в умеренном количестве способны иметь благотворное действие на организм.

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Косметолог предупредила о фотостарении из-за солнца
Косметолог Шухман: до 90% возрастных изменений кожи вызвано действием УФ-лучей
22 мая 2025, 18:05

Фото: iStock/CentralITAlliance

До 90% видимых возрастных изменений кожи появляются под действием ультрафиолета. Об этом предупредила врач-косметолог АО «Медицина» Елизавета Шухман.
Она пояснила, что естественное старение проявляется после 40–50 лет, а вот признаки фотостарения можно увидеть уже у 30-летних женщин, которые любят загорать.

«Фотостарение — это сложный биологический процесс, при котором UV-лучи повреждают клетки ДНК, разрушают коллагеновые волокна и эластин, лишая кожу упругости и свежести», — уточнила Шухман в беседе с «Известиями».

По ее словам, фотостарение проявляется преждевременными морщинами и потерей четкого овала лица, также появляется гиперпигментация и сосудистые звездочки.

При этом она отметила, что смуглая кожа стареет медленнее, так как содержит меланин, который блокирует до 50% вредного излучения.

В свою очередь врач-дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова в разговоре с RT напомнила об уходе за кожей в жаркое время.

«Кожу мы защищаем фотозащитными кремами с SPF 50 , и для каждой кожи мы выбираем свой крем, то есть для жирной, для сухой, для чувствительной», — пояснила врач.

Она отметила, что кожу необходимо защищать всегда.

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Врач назвала лекарства, после приема которых нельзя находиться на солнце
Эксперт Р-Фарм Дергачева: антибиотики делают кожу уязвимой к УФ-лучам
22 мая 2025, 17:44

Фото: iStock/lamyai

После приема некоторых антибиотиков, мочегонных, обезболивающих препаратов и лекарств от аритмии нельзя находиться под солнцем, поскольку это чревато развитием злокачественных новообразований. Об этом рассказала Татьяна Дергачева, медицинский директор по онкологии группы компаний «Р-Фарм».
Она пояснила, что этот побочный эффект называется фотосенсибилизацией, он приводит к увеличению рисков получить ожоги и пигментацию, а в долгосрочной перспективе может привести к возникновению рака кожи.

«Особенно высокий риск фотосенсибилизации вызывают антибиотики тетрациклинового и фторхинолонового ряда, некоторые диуретики, нестероидные противовоспалительные средства, сульфаниламиды и антиаритмические препараты. Во время приема этих лекарств необходимо ограничить пребывание на солнце», — рассказала «Газете.Ru» Дергачева.

Специалист добавила, что на солнце не стоит часто находиться людям, перенесшим пересадку органов.

Она посоветовала использовать солнцезащитные средства, носить одежду с длинным рукавом и не находиться на солнце в часы пик.

В свою очередь врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с RT рассказала, что людям, страдающим хроническими заболеваниями, сложно адаптироваться к жаре.

По ее словам, необходимо выбирать легкую одежду, носить головной убор, пить чистую воду и заранее планировать места для отдыха.

«Желательно заранее продумать, где можно будет укрыться от солнца и жары. И передвигаться с короткими передышками», — заключила Чернышова.

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