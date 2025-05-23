В Роскачестве предупредили о риске отравлений в жару

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Идеальные условия для бактерий в продуктах создает жара, поэтому во избежание отравлений стоит соблюдать правила хранения еды. Об этом в беседе с RT рассказала специалист Роскачества Елена Спеценко.
По ее словам, скоропортящаяся продукция должна быть в холодильнике при температуре от +2 до +4 °C. Кроме того, для походов на пикник нужна термосумка, либо охлаждающие элементы. В жаркую погоду не рекомендуется покупать еду с мясом, майонезом, а также сырые яйца, кондитерские изделия с кремом, молочные продукты и продукты со вздувшейся упаковкой. Спеценко рекомендует пить кипяченую или бутилированную воду.
Помимо всего прочего, особое внимание стоит обратить на гигиену: мытье рук после туалета, использование отдельных разделочных досок для готовой и сырой продукции. Готовую еду не следует оставлять при комнатной температуре более чем на пару часов, а мясо и рыба должны тщательно обжариваться, заключила собеседница.
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Помимо всего прочего, особое внимание стоит обратить на гигиену: мытье рук после туалета, использование отдельных разделочных досок для готовой и сырой продукции. Готовую еду не следует оставлять при комнатной температуре более чем на пару часов, а мясо и рыба должны тщательно обжариваться, заключила собеседница.
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Никита Кротов