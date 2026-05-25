Врач предупредила о рисках употребления окрошки при заболеваниях ЖКТ и диабете
Окрошка может быть как полезным летним блюдом, так и фактором риска для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и нарушениями обмена веществ. Об этом «Известиям» сообщила заместитель главного врача по внутренним болезням и медицине долголетия сети клиник «К+31» Светлана Каневская.
Влияние окрошки на состояние здоровья определяется её составом и индивидуальными особенностями организма. Врач отмечает, что пациенты с гастритом, язвенной болезнью, синдромом раздражённого кишечника, заболеваниями печени и желчевыводящих путей должны соблюдать осторожность. Ухудшение состояния могут вызвать редис, зелёный лук, чеснок, чрезмерное количество сырой клетчатки, жирные мясные продукты и соль. Холодная подача окрошки может спровоцировать спазмы и диспепсию, пояснила Каневская.
Людям с ожирением, сахарным диабетом, артериальной гипертензией и метаболическим синдромом также рекомендуется проявлять осмотрительность, особенно если в блюде есть колбаса, картофель и маринованные продукты, подчеркнула медик. Однако, по словам специалиста, правильно приготовленная окрошка может быть полноценным блюдом. Для этого необходимо использовать нежирный источник белка, овощи, умеренно добавлять картофель и контролировать количество жиров и соли. Каневская советует готовить окрошку на основе нежирного мяса или птицы, с преобладанием овощей и использованием несладкого кваса или кефира без сахара.
Читайте также: