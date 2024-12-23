Бренд-шеф рассказал, как сэкономить на новогоднем застолье

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Для того, чтобы сэкономить на новогоднем застолье, следует готовить все блюда самостоятельно, не покупая готовые в магазинах, а также заменять дорогие ингредиенты более дешевыми. Об этом рассказал бренд-шеф сети «Горбуфеты» Рустан Даутов. По его словам, следует обратить внимание на икру палтуса и мясо индейки или утки, чтобы ужин в Новый год не обошелся в копеечку.
«Если говорить о российских традициях, то классические новогодние салаты, такие как «Оливье», «Селедка под шубой» и винегрет, — это доступные блюда для 80-90 процентов россиян. <…> Во время предновогодней суеты многие магазины могут завышать цены, а затем рекламировать их как специальные предложения. Поэтому лучше делать покупки в течение года, чтобы быть в курсе настоящих цен», — поделился Даутов в беседе с NewsInfo.Ru.В то же время россиянам рассказали о еще нескольких лайфхаках, позволяющих сэкономить на праздничном столе, который в этом году оценили в среднем в 6000 рублей. Как пишет «Вечерняя Москва», особенно подорожал бутерброд с икрой, который можно сделать дешевле за счет имитированной икры.
Издание отмечает, что на оливье можно сэкономить, если купить куриных грудок вместо колбасы, а на селедке под шубой — заменив сельдь консервированным тунцом.
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