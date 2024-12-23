Диетолог назвала три причины, влияющие на набор веса зимой

Фото: iStock/charliepix
Зимой питание россиян наиболее сумбурное: хочется много углеводной пищи. Но почему так происходит и чего недостает организму?
Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» заявила, что в мегаполисах влияние зимы на состояние людей более выражено.
По ее словам, высокая инфекционная заболеваемость влияет на питание, поэтому хочется есть много цитрусовых, которые содержат в себе не мало калорий.
Диетолог отметила, что желание согреться в зимний период побуждает нас есть много жирной пищи.
По ее мнению, зимой нужно давать организму гибкость, но соблюдать свой калораж, включая такие полезные продукты, как квашенная капуста, клюква, нерафинированное масло, лук и сельдерей.
Читайте также:
Стало известно, сколько людей переедают в Новый год
Врач назвал три правила, которые помогут не заболеть в новогодние праздники
Диетолог назвал продукт, способный снизить риск развития рака и болезни Альцгеймера
«Большая часть населения проживает в климате, где мало солнца. Недостаток солнечного дня, холод и высокая инфекционная заболеваемость являются триггерами к специфическому пищевому поведению. Зимой все время хочется как-то взбодриться, поэтому россияне якобы спасаются кофе и сладостями, из-за чего набирают вес», — объяснила эксперт.
По ее словам, высокая инфекционная заболеваемость влияет на питание, поэтому хочется есть много цитрусовых, которые содержат в себе не мало калорий.
«Витаминно себя подпитывать нужно, но в меру — включать небольшие дозы. Мандаринов, например, есть не полкило за раз, а пару штук», — сказала она.
Диетолог отметила, что желание согреться в зимний период побуждает нас есть много жирной пищи.
«Хочется чего-то горячего и жирного: неправильно приготовленный лагман, харчо и так далее», — сообщила Дианова.
По ее мнению, зимой нужно давать организму гибкость, но соблюдать свой калораж, включая такие полезные продукты, как квашенная капуста, клюква, нерафинированное масло, лук и сельдерей.
Читайте также:
Стало известно, сколько людей переедают в Новый год
Врач назвал три правила, которые помогут не заболеть в новогодние праздники
Диетолог назвал продукт, способный снизить риск развития рака и болезни Альцгеймера
Анастасия Бондарева