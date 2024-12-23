Диетолог рассказала, чем нельзя запивать оливье

Оливье нельзя запивать соками и газированными напитками, так как такое сочетание грозит вздутием. Об этом заявила диетолог и нутрициолог Ирина Писарева. По ее словам, лучше пить воду или другие напитки за полчаса до еды, а во время самого употребления пищи ничем ее не запивать.