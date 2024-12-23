Диетолог рассказала, чем нельзя запивать оливье

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Оливье нельзя запивать соками и газированными напитками, так как такое сочетание грозит вздутием. Об этом заявила диетолог и нутрициолог Ирина Писарева. По ее словам, лучше пить воду или другие напитки за полчаса до еды, а во время самого употребления пищи ничем ее не запивать.
«Лучше всего не запивать оливье никакими соками, потому что это простые углеводы, которые очень быстро усваиваются. В салате оливье есть мясо, картофель и другие овощи, которые будут усваиваться намного дольше. Соответственно, может произойти вздутие. К сокам также можно добавить любые компоты, газированные напитки, еще шампанское, сладкие алкогольные коктейли», — отметила эксперт в беседе с NEWS.ru.Писарева добавила, что самые безобидные напитки, которые все же можно употреблять во время еды, — это вода с лимоном или сухое вино.
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