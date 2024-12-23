Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ В министерстве труда напомнили о двухдневной первой рабочей неделе 2025 года

В министерстве труда напомнили о двухдневной первой рабочей неделе 2025 года

Фото: istockphoto/Kwangmoozaa

Фото: istockphoto/Kwangmoozaa

Первая рабочая неделя после новогодних праздников в 2025 году будет почти максимально щадящей короткой. Она продлится всего два дня
Об этом напомнили в министерстве труда и социальной защиты РФ. Подробный комментарий опубликован в официальном телеграм-канале ведомства. 23 декабря в России началась последняя в уходящем году рабочая неделя. Она будет шестидневной продлится до 28 декабря.

На новогодние праздники россияне будут отдыхать 11 дней — с 29 декабря до 8 января включительно. После праздников граждане страны будут работать только 9 и 10 января. Эти дни приходятся на четверг и пятницу, после чего снова наступят два выходных дня.



Согласно утверждённому правительством России перечню праздничных и выходных дней, дополнительным выходным станет 8 мая. Это связано с тем, что День защитника Отечества 23 февраля приходится на воскресенье.

Читайте также:

Депутат Гаврилов: Работа в праздники требует оплаты в двойном размере

Производственный календарь на 2025: как и когда отдыхаем в следующем году

Мишустин утвердил праздничные и выходные дни в 2025 году
#23 февраля
#праздники
#страны
#россияне
#рабочая рф
#день защитника отечества
#новый год
В столичном регионе с января подорожает проезд в электричках
23 декабря 2024, 12:22

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Стоимость проезда в пригородных поездах, курсирующих в Москве и Подмосковье, изменится со 2 января 2025 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«Поездка по разовому билету в пределах Москвы обойдётся пассажиру электрички в 60 рублей. При поездках по Новой Москве и Подмосковью, в том числе в Москву и обратно, по разовому билету стоимость первой тарифной зоны в маршруте составит 48 рублей, за вторую и последующие — 35 рублей», — говорится в сообщении.
Изменится также стоимость проезда на московских центральных диаметрах с возможностью пересадки на метро. В частности, проезд в зоне «Центральная» при оплате «Кошельком» по карте «Тройка» будет стоить 63 рубля, при оплате банковской картой — 70 рублей, по биометрии — 59 рублей. А в зоне «Пригород» оплата по «Тройке» составит 84 рубля, по банковской карте — 91 рубль, по биометрии — 78 рублей.

Отмечается, что изменения стоимости коснутся также абонементов и билетов на экспрессы.

Читайте также:

На ж/д станции Подлипки-Дачные провели акцию «Сохрани себе жизнь»

Цена проезда в ряде фирменных экспрессов ЦППК изменится на новогодних праздниках

На пяти станциях МЦД-3 в Люберцах провели рейды по безопасности
#минтранс мо
#цена
#проезд
#общественный транспорт
#электрички
#железная дорога
#москва
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Диетолог назвала три причины, влияющие на набор веса зимой
Диетолог Дианова: на набор веса зимой влияют солнце, холод и болезни
23 декабря 2024, 12:16

Фото: iStock/charliepix

Зимой питание россиян наиболее сумбурное: хочется много углеводной пищи. Но почему так происходит и чего недостает организму?
Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» заявила, что в мегаполисах влияние зимы на состояние людей более выражено.

«Большая часть населения проживает в климате, где мало солнца. Недостаток солнечного дня, холод и высокая инфекционная заболеваемость являются триггерами к специфическому пищевому поведению. Зимой все время хочется как-то взбодриться, поэтому россияне якобы спасаются кофе и сладостями, из-за чего набирают вес», — объяснила эксперт.

По ее словам, высокая инфекционная заболеваемость влияет на питание, поэтому хочется есть много цитрусовых, которые содержат в себе не мало калорий.

«Витаминно себя подпитывать нужно, но в меру — включать небольшие дозы. Мандаринов, например, есть не полкило за раз, а пару штук», — сказала она.

Диетолог отметила, что желание согреться в зимний период побуждает нас есть много жирной пищи.

«Хочется чего-то горячего и жирного: неправильно приготовленный лагман, харчо и так далее», — сообщила Дианова.

По ее мнению, зимой нужно давать организму гибкость, но соблюдать свой калораж, включая такие полезные продукты, как квашенная капуста, клюква, нерафинированное масло, лук и сельдерей.

Читайте также:

Стало известно, сколько людей переедают в Новый год

Врач назвал три правила, которые помогут не заболеть в новогодние праздники

Диетолог назвал продукт, способный снизить риск развития рака и болезни Альцгеймера
#холод
#продукты
#врач
#диетолог
#питание
#масло
#кофе
#правила
#россияне
#блогер
#болезни
#лук
#блюда
#диета
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье снизилось число аварий на объектах ЖКХ
23 декабря 2024, 12:08

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

За минувшую неделю в Московской области зафиксировано 584 сбоя в работе объектов жилищно-коммунального хозяйства, что на 11% меньше, чем неделей ранее, сообщает пресс-служба регионального МинЖКХ.
«Из общего числа сбоев 196 были связаны с отоплением, 163 — с электроснабжением, 139 — с подачей горячей воды и 85 — с системой снабжения холодной водой», — уточняется в сообщении.
Отмечается также, что за минувшую неделю оперативные группы Московской областной аварийно-восстановительной службы (МОС АВС) выезжали в муниципалитеты 52 раза, а рабочие бригады — 45 раз.

Всего с начала года сотрудники МОС АВС выезжали в муниципалитеты 7 тысяч 675 раз, из них оперативные группы совершили 6 тысяч 83 выезда, а рабочие бригады — 1 тысячу 592 выезда.

Читайте также:

В Подмосковье подвели годовые итоги программы «Чистая вода»

В Подмосковье завершили реконструкцию Щёлковских межрайонных очистных сооружений

Подмосковье стало лидером по ремонту систем газоснабжения в домах
#жкх
#минжкх мо
#аварии
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Против экс-главы Сочи Копайгородского завели новое уголовное дело
23 декабря 2024, 12:06

Фото: iStock/ Oksana Kalinina

Против бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского завели новое уголовное дело, передало МВД России.
Экс-глава Сочи Алексей Копайгородский в ноябре 2023 года через свою жену Янину получил от бизнесмена взятку, которая составила 43 миллиона рублей.

«Копайгородский через супругу, которая выступила в роли посредника, получил от сочинского предпринимателя взятку в особо крупном размере. Она состояла в оказании услуг имущественного характера на сумму более 43 млн рублей и была сопряжена с вымогательством», — обратили внимание представители Министерства внутренних дел.

Взамен на деньги бывший мэр Сочи должен был оказать покровительство предпринимателю и обеспечить благоприятные условия для развития его бизнеса

Сейчас сотрудники Следственного департамента МВД России продолжают расследовать уголовные дела по признакам преступлений, которые предусмотрены статьями 160, 290 и 291.1 УК РФ.

Читайте также:

В Новосибирской области следователи завели дело в отношении сотрудников Минпромторга

Депутата облдумы Сахалина извинился за устроенный в самолете скандал

В США дочь мэра отправится в колонию за совращение школьника
#деньги
#мвд
#ук
#сочи
#сотрудники
#мэр
#рф
#взятка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В 2025 году в России вступят в силу новые правила для выдачи больничных листов: что нужно знать
23 декабря 2024, 11:57

Фото: istockphoto / Zerbor

В 2025 году в России вступят в силу изменения в порядке выдачи больничных листов. «Радио 1» расскажет о ключевых изменениях и их причинах.

Что изменится в правилах продления больничных


С 1 сентября 2025 года работники, которые брали больничный более четырёх раз за полгода, смогут получить новый больничный только на три дня. Продлить его сможет только врачебная комиссия.

Исключения:

  • оформление нетрудоспособности по уходу за больным членом семьи;
  • медицинская реабилитация;
  • получение медицинской помощи при социально значимых заболеваниях (гипертония, сахарный диабет, онкология и другие).
  • болезни, которые требуют медицинской помощи при помощи заместительной почечной терапии.

В настоящее время отсутствуют ограничения по частоте выдачи больничных листов, однако существуют ограничения по продолжительности. Врач может предоставить больничный на срок до 15 дней, в то время как фельдшер или стоматолог — до 10 дней. Решение о продлении принимает врачебная комиссия.

Для чего вводят новые правила


Министерство здравоохранения объявило, что главная цель этого изменения — повысить качество медицинского обслуживания граждан трудоспособного возраста.

Минздрав России считает, что новый подход к проведению медицинских экспертиз улучшит выявление причин длительных заболеваний у граждан и позволит своевременно предпринимать необходимые шаги для их лечения.

Однако есть и другая причина.

«Это такая защитная мера от тех, кто действительно иногда злоупотребляет количеством больничных листов. Что ж тут скрывать? Есть у нас пока случаи выдачи их по необходимости, хотя это, безусловно, уголовно наказуемое деяние», — сказал зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный для «Газеты.ru».

Пенсии и налоги в 2025 году: какие новые законы начнут действовать, у кого вырастит пенсия, изменения МРОТ
Пенсии и налоги в 2025 году: какие новые законы начнут действовать, у кого вырастит пенсия, изменения МРОТ

Минусы нововведения


Член Общественный совет при Минздраве юрист, член Лиги защиты пациентов Алексей Старченко считает, что возможным последствием этого изменения может быть то, что врачи, опасаясь вызвать подозрения, могут просто отказать в продлении больничного листа для человека, который действительно болеет.

«Если это делается действительно для профилактики, как утверждает Минздрав, то нужно не таскать больного человека по кабинетам и комиссиям, а принимать меры заранее — например, после того, как он 4 раза переболел в течение полугода, не дожидаясь пятого. Посмотреть его медкарту, понять, что с ним происходит, назначить обследования — чтобы он прошел их, пока здоров. Либо, например, решать вопрос об инвалидности», — сказал Старченко.

Эксперт считает, что истинная цель этого нововведения — сокращение потерь рабочего времени из-за временной нетрудоспособности сотрудников.

«Но если главная причина все-таки — усиление контроля за выдачей больничных, то было хорошо, если бы так официально и сказали. И статистику — сколько листов было выдано без достаточных оснований, понес ли кто-то ответственность за это, какие потери несет экономика», — отметил эксперт.

Как оплачивается больничный, размер выплаты


По информации от Министерства труда, в 2025 году максимальная выплата по больничному листу может составить до 5673,97 рублей в день, а в 2026 году — до 6800 рублей.

В настоящее время максимальный размер выплаты составляет 4039,73 рубля в день.

Размер выплат определяется стажем и заработной платой работника. Если стаж составляет от шести месяцев до пяти лет, выплачивается 60 % среднего дохода, от пяти до восьми лет — 80 %, а при стаже более восьми лет — 100 % среднего дохода. Если стаж меньше шести месяцев, для расчёта больничного используется не текущая зарплата сотрудника, а минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

В 2025 году при расчете больничного листа учитываются не текущие доходы, а заработная плата за два предыдущих года. Так, для расчета выплат в 2025 году берутся доходы за 2023 и 2024 годы. При этом существует потолок, выше которого зарплата не влияет на размер больничных.

Максимальные значения заработка, которые учитываются при расчете, следующие:

  • за 2023 год — 1 917 000 рублей;
  • за 2024 год — 2 225 000 рублей;
Чтобы рассчитать максимальную сумму, эти значения делятся на 12. То есть если в 2023 году зарплата превышала 160 000 руб. в месяц, а в 2024 году — 186 000 руб. в месяц, то повышение дохода сверх этих сумм не повлияет на увеличение дневных выплат по больничному в 2025 году.

Читайте также:

Индексация тарифов и штрафы для собственников: что изменится в ЖКХ для россиян в 2025 году

Путин подписал закон, который радикально меняет правила дарения недвижимости

Порядок прохождения контроля транспортных средств утвержден Путиным
#минздрав
#врачи
#изменения
#закон
#правила
#болезни
#больничный лист
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Опрос: Более трети россиян попросили бы у Деда Мороза победу в спецоперации
23 декабря 2024, 11:54

Фото: istockphoto/gregory_lee

Более трети россиян, если бы писали письмо Деду Морозу, попросил бы у него победу России в специальной военной операции (СВО). Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого в канун Нового года специалистам Всероссийского центра изучения общественного мнения.
Согласно результатам исследования, более половины граждан страны, следуя народной традиции, загадывают желания под бой курантов, отбивающих 12 ударов. Скорейшего завершения спецоперации и победы в ней России желают 37% респондентов. Это пожелание, высказанное большинством опрошенных, независимо от пола и возраста, заметно обходит все остальные.

На втором месте — пожелания здоровья для себя и близких. С такой просьбой обратились бы 12% россиян. Ещё 7% опрошенных попросили бы у новогоднего волшебника «за всю страну» — процветания, экономической стабильности снижения ключевой ставки.

Читайте также:

Что подарить жене на Новый год – 2025: романтические и полезные подарки любимым женщинам

Почему на Новый год наряжают елку: когда и откуда появилась традиция

Глава ЦБ РФ Набиуллина поделилась, что она бы попросила у Деда Мороза
#традиции
#страны
#дед мороз
#новый год
#опрос
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье подвели годовые итоги программы «Чистая вода»
23 декабря 2024, 11:47

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

26 объектов водоснабжения построили и модернизировали в Московской области с начала текущего года в рамках реализации программы «Чистая вода», сообщает пресс-служба регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства.
«Масштабная работа в рамках программы «Чистая вода» в 2024 году позволила нам обеспечить качественной водой более 110 тысяч жителей региона. (…) Помимо уже построенных и модернизированных 26 объектов водоснабжения, четыре находятся в стадии завершения. До конца отчётного периода в режим пуско-наладочных работ перейдут объекты в городских округах Люберцы, Ленинский, Кашира и Дмитровский», — отметил глава МинЖКХ региона Антон Велиховский.
Отмечается, что в 2024 году в регионе работы по программе «Чистая вода» провели в округах Солнечногорск, Мытищи, Люберцы, Клин, Кашира, Истра, Егорьевск, Домодедово, Богородский и Воскресенск.

Читайте также:

В Подмосковье завершили реконструкцию Щёлковских межрайонных очистных сооружений

В Подмосковье за год отремонтировали более 3 тысяч домов

Подмосковье стало лидером по ремонту систем газоснабжения в домах
#вода
#антон велиховский
#московская область
#подмосковье
#жкх
#минжкх мо
#чистая вода
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Губернатор Воробьёв подведёт итоги года в обращении к жителям Подмосковья
23 декабря 2024, 11:44

Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв по традиции обратится к жителям и подведёт итоги года. Об этом он написал в своём телеграм-канале.
«Мы с командой назвали его «Подмосковье и национальные цели президента. Развитие, укрепление, рост». Затрону важные вопросы развития нашего Подмосковья. Это поддержка спецоперации, здравоохранение, помощь семьям, благоустройство, строительство школ и детсадов, экономика. Расскажу, как мы реализуем нацпроекты и как будем вместе двигаться вперёд», – говорится в публикации губернатора.
Трансляция начнётся сегодня в полдень. Чтобы к ней подключиться, нужно нажать кнопку «вступить» вверху экрана в телеграм-канале. Также трансляция доступна во «ВКонтакте» и в эфире 360.

Дорога в обход Малых Вязём открыта в Подмосковье

Губернатор Воробьёв исполнит новогодние мечты четырёх детей из Подмосковья и ДНР

Воробьёв назвал крайне важными темы «Итогов года с Владимиром Путиным»
#губернатор
#андрей воробьёв
#подмосковье
#московская область
#жители
#обращения
#итоги
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На ж/д станции Подлипки-Дачные провели акцию «Сохрани себе жизнь»
23 декабря 2024, 11:28

Фото: пресс-служба администрации г.о. Королёв

Акцию «Сохрани себе жизнь», направленную на профилактику травматизма на объектах железнодорожной инфраструктуры, провели на станции Подлипки-Дачные в городском округе Королёв, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Участие в акции приняли представители администрации округа и сотрудники административно-пассажирской инспекции. Они провели беседы с пассажирами, в ходе которых напомнили им ключевые правила безопасного поведения на железной дороге, а также раздали листовки-памятки и подарили фонарики», — говорится в сообщении.
В администрации округа призывают ответственно отнестись к безопасности на ж/д станциях и при переходе путей и напоминают, что с начала года в Королёве под колёсами поездов погибли десять человек, среди которых были и дети.

Читайте также:

Цена проезда в ряде фирменных экспрессов ЦППК изменится на новогодних праздниках

На пяти станциях МЦД-3 в Люберцах провели рейды по безопасности

Новую платформу открыли на остановочном пункте Власово
#королёв
#железная дорога
#железнодорожная станция
#безопасность
#рейд
#акция
Следите за нашими новостями
в удобном формате