В министерстве труда напомнили о двухдневной первой рабочей неделе 2025 года

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Первая рабочая неделя после новогодних праздников в 2025 году будет почти максимально щадящей короткой. Она продлится всего два дня
Об этом напомнили в министерстве труда и социальной защиты РФ. Подробный комментарий опубликован в официальном телеграм-канале ведомства. 23 декабря в России началась последняя в уходящем году рабочая неделя. Она будет шестидневной продлится до 28 декабря.
На новогодние праздники россияне будут отдыхать 11 дней — с 29 декабря до 8 января включительно. После праздников граждане страны будут работать только 9 и 10 января. Эти дни приходятся на четверг и пятницу, после чего снова наступят два выходных дня.
Согласно утверждённому правительством России перечню праздничных и выходных дней, дополнительным выходным станет 8 мая. Это связано с тем, что День защитника Отечества 23 февраля приходится на воскресенье.
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На новогодние праздники россияне будут отдыхать 11 дней — с 29 декабря до 8 января включительно. После праздников граждане страны будут работать только 9 и 10 января. Эти дни приходятся на четверг и пятницу, после чего снова наступят два выходных дня.
Согласно утверждённому правительством России перечню праздничных и выходных дней, дополнительным выходным станет 8 мая. Это связано с тем, что День защитника Отечества 23 февраля приходится на воскресенье.
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Александр Бойцов