Бригаду подмосковного мусоровоза поощрили за отличную работу

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Экипаж мусоровоза регионального оператора Рузского кластера, работающий под руководством Игоря Воропаева, премировали за отличную работу, обратить внимание на достойных поощрения сотрудников помогло письмо с благодарностью от жительницы Красногорска, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Уже более полугода наша семья наблюдает за работой бригады Игоря Александровича Воропаева. Четко, быстро, чисто и всегда с улыбкой, даже в дни непогоды. В наше время редко встретишь такое уважение к своему труду. Таких сотрудников можно ставить в пример для новичков и тех, кто хочет работать в данной профессии», — говорилось в письме.По решению компании, экипаж Игоря Воропаева получил материальное вознаграждение за выполнение своих обязанностей на высоком профессиональном уровне.
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