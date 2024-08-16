Бригаду подмосковного мусоровоза поощрили за отличную работу

Здание детского сада №3 «Ивушка», расположенное на улице Гоголя в городе Лосино-Петровский, собираются капитально отремонтировать, подряд на проведение работ выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.