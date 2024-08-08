Площадку для раздельного сбора мусора в Раменском откроют до конца августа

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.
Площадку «Мегабак», приспособленную для первичной сортировки поступающих отходов прямо на месте, откроют на территории Раменского городского округа в конце августа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Это первая площадка в Московской области, непосредственно на которой сотрудники смогут сортировать и прессовать материалы для вторичного использования. Отсортированный мусор будет распределяться по контейнерам для бумаги, стекла, пластика, бытовых приборов и так далее», — пояснил временно исполняющий полномочия главы Раменского округа Эдуард Малышев.Он добавил, что раздельный сбор мусора позволит снизить объём отходов, которые отправляют на свалки, поможет сохранить природу и будет способствовать формированию у жителей округа ответственного отношения к окружающей среде.
Площадка «Мегабак» откроется по адресу: Раменское, улица 100-й Свирской дивизии, 48.
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