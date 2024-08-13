В Московской области с начала лета привели в порядок более 250 урн

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
В Подмосковье по заявкам жителей с 1 июня покрасили и отремонтировали свыше 250 урн. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Там напомнили, что урны делятся на два типа – придомовые и городские. Первые устанавливают у жилых домов, и за их содержание отвечают обслуживающие организации. Вторые расположены на тротуарах, в пешеходных зонах и у остановок общественного транспорта. Их уборкой занимаются сотрудники предприятий благоустройства.
Если ответственные службы не реагируют на запросы, можно отправить обращение инспекторам министерства. Адреса и контакты указаны на его сайте.
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«Если урна стоит во дворе многоквартирного дома, жители могут обратиться с просьбой об очистке, ремонте или установке дополнительных урн в обслуживающую дом управляющую компанию. Её сотрудники обязаны незамедлительно устранить дефекты и убрать мусор. Если урна расположена на городской территории, звонить нужно в администрацию округа или отдел городского хозяйства», – пояснили в Минчистоты.
Если ответственные службы не реагируют на запросы, можно отправить обращение инспекторам министерства. Адреса и контакты указаны на его сайте.
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Лора Луганская