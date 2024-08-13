В Московской области с начала лета привели в порядок более 250 урн

Украинцам, которые не встали на воинский учет или не обновили свои данные, будут отказывать в получении водительских прав за рубежом. Об этом пишет украинское издание «Судебно-юридическая газета» со ссылкой на решение кабмина. Такие граждане также не смогут получать свидетельство о регистрации транспортного средства, указано в сообщении.