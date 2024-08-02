В Лотошине оборудовали площадку для крупногабаритного мусора

Фото: Владимир Останин
Площадку для размещения мусорного контейнера на восемь кубометров оборудовали на Центральной улице рабочего посёлка Лотошино, передаёт корреспондент Владимир Останин.
Дополнительная площадка организована на уже имеющейся точке для сбора мусора. Ранее крупногабаритный мусор там выбрасывали в обычные баки, не предназначенные для таких предметов, либо просто оставляли рядом с контейнерами, из-за чего формировались мусорные навалы.
Местные жители отмечают, что потребность в месте, куда можно выбрасывать крупногабаритный мусор, появилась давно. Теперь этот запрос будет удовлетворён.
Читайте также:
Клинчан за сброс мусора у контейнерных площадок в июле оштрафовали на 470 тыс. рублей
В Мытищах предотвратили сброс 50 кубометров строительных отходов
В Подмосковье начали массово взыскивать через суд задолженность за вывоз отходов
«Сделали огороженную листами из профнастила площадку, по согласованию с Рузским региональным оператором в ближайшие дни здесь будет установлен большой восьмикубовый контейнер, куда жители могут выбрасывать крупногабаритный мусор», — рассказал директор муниципального учреждения «Благоустройство» Сергей Бондарчук.
Местные жители отмечают, что потребность в месте, куда можно выбрасывать крупногабаритный мусор, появилась давно. Теперь этот запрос будет удовлетворён.
Читайте также:
Клинчан за сброс мусора у контейнерных площадок в июле оштрафовали на 470 тыс. рублей
В Мытищах предотвратили сброс 50 кубометров строительных отходов
В Подмосковье начали массово взыскивать через суд задолженность за вывоз отходов
Лев Каштанов