Брынцалов вошёл в топ-3 ноябрьского медиарейтинга глав законодательных органов

Фото: Мособлдума
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов вошёл в тройку лидеров медиарейтинга глав законодательных органов России за ноябрь 2023 года. Его подготовила компания «Медиалогия».
Брынцалов занял в рейтинге третье место. Возглавил список председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, второе место занял председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.
Как говорится в пояснении к рейтингу, Брынцалов открыл XXVIII Конференцию Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия». Также он посетил пункт подготовки добровольцев к службе в Вооруженных силах России по контракту в Балашихе.
Помимо этого, председатель Московской областной думы сообщил, что в проекте областного бюджета на 2024 год предусмотрено почти 80 млрд рублей на социальную поддержку граждан. Вместе с главой Балашихи Сергеем Юровым Брынцалов посетил обновлённый после ремонта стационар больницы в Балашихе.
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Как говорится в пояснении к рейтингу, Брынцалов открыл XXVIII Конференцию Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия». Также он посетил пункт подготовки добровольцев к службе в Вооруженных силах России по контракту в Балашихе.
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Лора Луганская