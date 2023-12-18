Спикер Мособлдумы Брынцалов назвал причины нынешнего единения России

Фото: пресс-служба Московского областного отделения ЕР
Россия сегодня объединилась вокруг президента и тех задач, которые диктует время. Об этом заявил секретарь Московского областного отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, по итогам съезда единороссов. По его словам, единство наблюдается повсеместно: на фронте, в тылу, в решении экономических и политических задач.
«Причины единения нашей страны лежат в первую очередь в поэтапном воплощении в жизнь курса нашего президента. В его основе – работа в интересах людей, укрепление государства, развитие страны и всех наших регионов. Именно таким курсом идёт и подмосковная «Единая Россия» во главе с губернатором Андреем Юрьевичем Воробьёвым», – заявил Брынцалов.Он уверен, что партия обеспечит действующему главе государства безоговорочную победу и добьётся выполнения всех тех задач, которые поставил Путин.
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Лора Луганская