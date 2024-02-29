Брынцалов: Мособлдума будет руководствоваться в работе посланием президента

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов
Депутаты Мособлдумы изучат послание президента Федеральному собранию и будут опираться на него при разработке законопроектов. Об этом заявил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.
«Призвание власти – помогать. Поэтому каждый на своём месте должен делать всё, чтобы повысить качество жизни людей. Мы предметно изучим документ и разработаем план работы Мособлдумы в рамках реализации послания. Будем опираться на него при разработке и принятии законопроектов», – написал Брынцалов в своём телеграм-канале.Спикер выделил такие темы обращения, как поддержка армии, участников СВО, семей с детьми, учителей и учёных, работников культуры, бизнеса, ускорение темпов развития государства по всем ключевым направлениям.
«Очевидно, что приоритет – человек, его развитие и рост. Все главные задачи находят отражение в нацпроектах. Их станет больше. Президент объявил о появлении пяти новых – «Семья», «Молодёжь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры» и «Экономика данных». Для жителей Подмосковья такие решения имеют важнейшее значение. Ежегодно в регионе растёт количество семей с детьми, мы активно строим социальные объекты, развиваем малые города и сёла, принимаем непосредственное участие в импортозамещении», – сказал Брынцалов.Он подчеркнул, что в послании речь шла о будущем страны – стратегических задачах с горизонтом планирования на годы вперёд. Среди самых амбициозных планов – сделать Россию четвёртой экономикой мира. Глава Мособлдумы добавил, что особое внимание президент уделил участникам в СВО.
«Важно помогать не только фронту, но и героям, когда они возвращаются домой. Отсюда следующее решение президента – с 1 марта запустить кадровую программу «Время героев». Кроме того, ветераны и участники спецоперации в приоритетном порядке смогут получить образование в ведущих вузах», – заключил парламентарий.29 февраля президент России Владимир Путин обратился с ежегодном посланием к Федеральному собранию. Церемония оглашения состоялась в Москве в Гостином дворе. По традиции число приглашённых на церемонию составило около тысячи человек. В их числе были не только сенаторы и депутаты Госдумы, но члены правительства, представители администрации президента, главы Конституционного и Верховного судов, члены Госсовета, Общественной и Счётной палат, губернаторы, представители основных конфессий, дипломаты, и журналисты. В этот раз, как и в прошлом году, на мероприятие были приглашены участники спецоперации.
Читайте также:
Песков: послание во многом можно будет считать предвыборной программой Путина
Путин заявил о запуске кадровой программы «Время героев» для ветеранов СВО
Путин: первый маршрут ВСМ между Москвой и Петербургом пройдет через Тверь и Новгород
Лора Луганская