Песков: послание во многом можно будет считать предвыборной программой Путина

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин выступит с обращением к Федеральному Собранию не только как действующий президент, но и как кандидат в лидеры государства, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Спикер Кремля также добавил, что во многом это будет программа президента. Напомним, что от участия в дебатах Владимир Путин прежде отказался.
Обращение Владимира Путина будет транслироваться по всем федеральным каналам и в ряде кинотеатров. Прежде сообщалось, что он будет говорить об СВО, российской экономике, промышленности и мерах поддержки российских семей.
Прежде Дмитрий Песков заявил, что Россия не несёт опасности для невраждебных стран. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Песков заявил, что Россия не несёт опасности для невраждебных стран
Обращение Владимира Путина будет транслироваться по всем федеральным каналам и в ряде кинотеатров. Прежде сообщалось, что он будет говорить об СВО, российской экономике, промышленности и мерах поддержки российских семей.
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Анастасия Хохлова