Брынцалов: На гранты IT-компаниям Подмосковья предусмотрено около миллиарда рублей

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Около одного миллиарда рублей зарезервировано в бюджете Московской области на грантовые выплаты IT-компаниям региона в текущем году, об этом рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба регионального парламента.
«Подмосковные IT-компании и производители компьютерной техники региона могут получать гранты при создании новых рабочих мест на выплату заработной платы и приобретение оборудования. В 2024 году на эти гранты из бюджета Московской области запланировано около одного млрд рублей», — сказал Брынцалов.Он добавил, что в минувшем году эти гранты получили 13 IT-компаний, они создали дополнительно 3 тысячи 229 рабочих мест.
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