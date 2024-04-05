Брынцалов: На гранты IT-компаниям Подмосковья предусмотрено около миллиарда рублей

В Москве 23-24 мая в Краснознаменном зале Московского Дома Ветеранов Войн и Вооруженных Сил состоится VIII Международный фестиваль патриотической песни и музыкального произведения детского и молодежного творчества «Молодые таланты Отечества». Об этом сообщили в департаменте легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга России.