Жителей Подмосковья приглашают приять участие в конкурсе «Центры новых возможностей»

Стартовал всероссийский благотворительный грантовый конкурс «Центры новых возможностей», он нацелен на создание в стране сети центров дневного пребывания детей с инвалидностью и их родителей, об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в России Мария Львова-Белова.