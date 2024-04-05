Жителей Подмосковья приглашают приять участие в конкурсе «Центры новых возможностей»

Фото: Фотобанк МО/Сергей Гордеев
Стартовал всероссийский благотворительный грантовый конкурс «Центры новых возможностей», он нацелен на создание в стране сети центров дневного пребывания детей с инвалидностью и их родителей, об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в России Мария Львова-Белова.
«По данным Росстата в России живут более 720 тысяч детей с различным формами инвалидности, для всестороннего развития и социализации таким детям необходима инклюзивная инфраструктура, а их родителям — психологическая поддержка и возможность уделить время себе и повседневным делам», — сказала детский омбудсмен.Принять участие в грантовом конкурсе могут общественные организации, некоммерческие объединения, государственные и муниципальные учреждения. Сумма гранта составит до 2 млн рублей. Деньги можно будет потратить на ремонт помещения для Центра дневного пребывания, закупку оборудования и пр.
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