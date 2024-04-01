Росмолодёжь начинает принимать заявки на грантовый конкурс

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Федеральное агентство по делам молодёжи начало принимать заявки на грантовый конкурс. Цель этого конкурса – реализация лучших идей социальных проектов, сообщили в пресс-службе Росмолодёжи.
«Принять участие в конкурсе «Гранты. 1 сезон» могут граждане России от 14 до 35 лет включительно. Заявить свой проект необходимо до полудня 30 апреля. Для этого необходимо авторизоваться в личном кабинете грантового модуля системы «Молодёжь России», подтвердить аккаунт на сайте госуслуг, оформить свою инициативу в разделе «Проекты» и подать готовый проект», – говорится в сообщении.Как пояснили в ведомстве, заявить необходимо проект, направленный на решение конкретной социальной проблемы. Инициатива должна быть актуальна для определённой аудитории и не иметь цели извлечения прибыли.
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