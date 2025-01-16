Брынцалов назвал главные направления работы Мособлдумы на 2025 год

Фото: пресс-служба Мособлдумы
Депутаты Мособлдумы провели первое заседание весенней сессии. Приоритетные направления работы подмосковных парламентариев в 2025 году перечислил спикер Игорь Брынцалов. Одним из главных станет подготовка к юбилею Великой Победы.
«Президент объявил Год Защитника Отечества в честь воинов, которые в разные исторические периоды сражались за Родину. С особым трепетом и ответственностью мы готовимся встретить самый важный праздник – 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В приоритете нашей работы – поддержка подмосковных участников СВО и их близких. Все уже принятые нами решения работают. Речь идёт, например, о реабилитации и трудоустройстве наших воинов. В эту сессию продолжим совершенствовать законодательство, чтобы оно отвечало запросам героев», – отметил председатель Мособлдумы.Другие важные темы – поддержка социально незащищённых категорий граждан, подмосковных семей, в том числе многодетных.
«Важно в ближайшее время провести анализ как областного, так и федерального законодательства, и понять, какие дальнейшие шаги нужны, чтобы усилить помощь семьям с детьми», – заявил Брынцалов.Он также напомнил, что правительство завершило формирование единого плана по достижению национальных целей развития, который определяет стратегические приоритеты на ближайшие годы. Московская область как один из ведущих регионов России будет и дальше вносить весомый вклад в общее дело.
Также в конце прошлого года губернатор Андрей Воробьёв назвал ключевые задачи в ежегодном обращении. Речь идёт о строительстве и капремонте социальных объектов, модернизации ЖКХ, дорог, развитии предпринимательской деятельности. Мособлдума будем продолжать законотворческую работу, чтобы развивать и социальную сферу, и экономику региона.
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Лора Луганская