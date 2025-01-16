Число подмосковных гостиниц за пять лет увеличилось более чем на 1 тыс.

Фото: пресс-служба Мособлдумы
В Московской области за пять лет количество отелей и гостиниц увеличилось более чем на 1 тыс. Об этом сообщил министр культуры и туризма региона Василий Кузнецов, выступая с докладом на заседании Мособлдумы.
«Число классифицированных мест для размещения туристов за пять лет увеличилось в регионе с 258 до 1309. Среднегодовая загрузка номерного фонда в классифицированных гостиницах в прошедшем году составила 42%, 70% из них – это четырёх- и пятизвёздочные отели», – рассказал министр.По словам Кузнецова, благодаря льготному кредиту на строительство гостиниц в Подмосковье построят 11 гостиничных комплексов и один спортивно-оздоровительный аква-термальный комплекс.
В планах – вместе с сервисом каршеринга «Белка» создать новые уникальные автомобильные маршруты по Московской области.
Министр добавил, что туристический портал Московской области за 2024 год посетили более 3 млн человек.
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Лора Луганская