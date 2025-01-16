Число подмосковных гостиниц за пять лет увеличилось более чем на 1 тыс.

В 2025 году россиянам не потребуется оформлять визу для поездки в ОАЭ, Турцию, Сербию и на Кубу. Об этом сообщила турагент Наталия Ансталь. По ее информации, для путешествия в эти страны достаточно будет одного лишь загранпаспорта.