В Московской области обновили парк автобусов

В прошедшем году в Подмосковье обновили автобусный парк. На линии уже вышли 1035 автобусов и ещё 69 выйдут до 14 февраля 2025-го. Об этом на заседании Мособлдумы сообщил зампред правительства Московской области Алексей Гержик, выступая с докладом по итогам работы в сфере пассажирских перевозок.