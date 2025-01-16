В Московской области обновили парк автобусов

Фото: пресс-служба Мособлдумы
В прошедшем году в Подмосковье обновили автобусный парк. На линии уже вышли 1035 автобусов и ещё 69 выйдут до 14 февраля 2025-го. Об этом на заседании Мособлдумы сообщил зампред правительства Московской области Алексей Гержик, выступая с докладом по итогам работы в сфере пассажирских перевозок.
«Также в 2024 году новые меры поддержки помогли увеличить штат водителей общественного транспорта на 775 человек. Новым водителям при устройстве на работу платят подъёмные 50 тыс. рублей. Иногородним доступна компенсация проезда в 10 тыс. рублей. Увеличена зарплата слесарям, которые ремонтируют автобусы», – рассказал Гержик.Он добавил, что новые меры чистки автобусов позволили с сентября по декабрь 2024 года сократить жалобы жителей на грязный общественный транспорт с 1,8 тыс. до 1 тыс.
Депутаты Мособлдумы в ходе заседания согласовали назначение Гержика на должность зампреда правительства Московской области. Ранее он занимал ещё и должность министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
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Лора Луганская