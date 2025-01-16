В Подмосковье за год запустят движение по 43 объектам дорожной инфраструктуры

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В 2025 году в Московской области планируют запустить движение по 43 объектам дорожной инфраструктуры протяжённостью более 106 км. Помимо дорог, это также путепроводы, переходы и мосты. Об этом сообщил на заседании Мособлдумы зампред правительства Московской области Алексей Гержик.
«Так, в Балашихе стартовало строительство крупнейшей больницы областного значения, и реализация такого масштабного проекта потребует преобразования дорожной сети. Было решено реконструировать Носовихинское шоссе и улично-дорожную сеть в самой Балашихе с выходом на трассу М-12 и на Южно-Лыткаринскую дорогу. К августу 2027 года должен быть обеспечен подъезд к новому медцентру. К этому времени необходимо завершить работы», – рассказал Гержик.Также, по его словам, на железнодорожной станции Ольгино построят путепровод через пути. Всё это существенно улучшит транспортную доступность для жителей Балашихи.
Как отметил Гержик, в 2025 году в регионе будет отремонтировано более 1,4 тыс. дорог регионального и муниципального значения. Их суммарная протяжённость составляет 1511 км.
Помимо этого, в наступившем году стартует рекордная программа капремонта мостов. За ближайшие пять лет будет обновлено 270 мостов на сумму более 29 млрд. рублей.
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Лора Луганская