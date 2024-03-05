Брынцалов: областная больница в Балашихе — долгожданный объект в регионе

Фото: Радио 1
В Подмосковье состоялась торжественная церемония закладки камня в фундамент одного из самых больших учреждений здравоохранения в Московской области.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев и вице-премьер РФ Татьяна Голикова дали старт строительству Балашихинской областной больницы, которая рассчитана на 1,1 тысяч мест. Мероприятие посетил председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.
Фото: Радио 1
Фото: Радио 1
Работы на объекте планируют завершить в декабре 2026 года.
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Фото: Радио 1
«Сегодня мы заложили камень долгожданного объекта, потому что здесь, в самом крупном городе Московской области, никогда не было такой качественной городской больницы. Этот центр будет давать возможность высокотехнологичного лечения не только жителям Балашихи, но и всего восточного Подмосковья», - отметил Игорь Брынцалов.Балашихинская областная больница будет оснащена передовым диагностическим, операционным, лечебным и реабилитационным оборудованием, в том числе тяжелым – ангиографы, КТ, МРТ, рентген-аппараты, маммограф, остеоденситометр.
Фото: Радио 1
«Балашиха развивается и в отрасли транспортной инфраструктуры. Дороги расширяются, а это значит, что к моменту завершения строительства больницы, она станет более доступна для всех», - отметил Игорь Брынцалов председатель Московской областной думы.
Работы на объекте планируют завершить в декабре 2026 года.
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Дана Игумнова