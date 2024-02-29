Мособлдума подвела итоги реализации послания президента 2023 года

Фото: пресс-служба Мособлдумы
В Мособлдуме подвели итоги реализации послания президента Федеральному Собранию от 21 февраля 2023 года. Доклад в ходе 78-го заседания областного парламента представила его первый зампред Лариса Лазутина.
Выполнено поручение главы государства о совершенствовании мер поддержки участников СВО и членов их семей. Мособлдума приняла закон, освобождающий военнослужащих от уплаты транспортного налога на территории Московской области. Действие закона распространяется на легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил и не более чем на одно транспортное средство за налоговый период.
Для повышения экологической грамотности населения областные депутаты подготовили проект закона Московской области «Об экологическом образовании, просвещении и формировании экологической культуры». Документ был внесён в Думу в ноябре 2023 года, а в первом чтении одобрен в декабре. Работа над законопроектом продолжается и в текущем году.
В послании среди приоритетов были обозначены развитие инфраструктуры регионов, реализация программы ремонта и строительства систем ЖКХ – это сфера, от которой напрямую зависит благополучие и качество жизни граждан.
Для реализации этих приоритетов Мособлдума в 2023 году приняла ряд законов Московской области, утверждающих заключение концессионных соглашений по строительству котельных и теплосетей.
В послании была отмечена необходимость повысить качество школьных, вузовских учебных курсов, а также престиж среднего профессионального образования, пересмотреть подходы к высшей школе с учётом новых требований к специалистам во всех сферах жизни. Для этого была поставлена задача ввести в учебных организациях должности советника директора по воспитанию.
В подмосковных в школах работают 915 советников по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. С сентября прошлого года эту ставке ввели в профессиональных образовательных организациях региона. Всего в 2024 году предусмотрено более тысячи ставок советников по воспитанию.
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Для повышения экологической грамотности населения областные депутаты подготовили проект закона Московской области «Об экологическом образовании, просвещении и формировании экологической культуры». Документ был внесён в Думу в ноябре 2023 года, а в первом чтении одобрен в декабре. Работа над законопроектом продолжается и в текущем году.
Для реализации этих приоритетов Мособлдума в 2023 году приняла ряд законов Московской области, утверждающих заключение концессионных соглашений по строительству котельных и теплосетей.
В послании была отмечена необходимость повысить качество школьных, вузовских учебных курсов, а также престиж среднего профессионального образования, пересмотреть подходы к высшей школе с учётом новых требований к специалистам во всех сферах жизни. Для этого была поставлена задача ввести в учебных организациях должности советника директора по воспитанию.
В подмосковных в школах работают 915 советников по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. С сентября прошлого года эту ставке ввели в профессиональных образовательных организациях региона. Всего в 2024 году предусмотрено более тысячи ставок советников по воспитанию.
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Лора Луганская