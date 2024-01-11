Брынцалов обсудил с жителями Электростали проблемы отопления

Фото: сайт Мособлдумы
«Я пригласил на встречу депутата Госдумы Геннадия Панина, силовой блок. Здесь также представители администрации, прокуратуры, МВД, МЧС, Следственного комитета, депутатский корпус. Вопросы, которые сегодня прозвучат, должны быть взяты на заметку и впоследствии решены», – обратился Брынцалов к жителям.
Игорь Брынцалов напомнил, что неприятная история началась в муниципалитете ещё в конце прошлого года. Из-за плохой работы частной котельной «Восточная» 11 декабря в Электростали ввели режим ЧС. По поручению главы региона Андрея Воробьёва создали оперативный штаб. С 1 января котельную передали на ответственное хранение МУП «Электростальский центр услуг». Начался масштабный капремонт. Однако он пока не завершён, и случаются сбои. Температура в квартирах – снова ниже нормы.
«В микрорайоне круглосуточно работают пять аварийных бригад. Увеличим их количество вдвое. Есть предложение привлечь специалистов из других округов. Также прорабатывается вопрос о частичной компенсации платы за отопление жителям микрорайона», – сказал Брынцалов.Всем присутствующим жителям дали возможность задать вопросы. Представители управляющих компаний оперативно брали их на проработку. К решению проблемы подключился и депутатский корпус.
В завершении визита в Электросталь председатель Мособлдумы посетил котельную и лично убедился, что работы на объекте ведутся по плану. Он заявил, что температура в квартирах достигнет нормы, как только завершится ремонт насосов.
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