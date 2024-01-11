Подмосковные энергетики готовы к аварийным работам в условиях непогоды

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
Сотрудники компании «Россети Московский регион» повышают надёжность работы электросетевого комплекса в условиях непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго Подмосковья.
В четверг в регионе – сильный снег, метель, заносы и ветер с порывами до 18 м/с. В ближайшие часы также ожидается резкое похолодание.
В министерстве добавили, что сообщать о нарушениях электроснабжения и повреждениях энергообъектов необходимо по бесплатному круглосуточному телефону «Светлой линии» 8 (800) 220-0-220. Можно также написать виртуальному помощнику. Чат-бот находится в телеграм-канале «Россети Московский регион».
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«В постоянной готовности находятся 303 бригады – 1 198 человек и 363 единицы техники. При необходимости они будут оперативно восстанавливать электроснабжение. 144 передвижных дизель-генераторных установок готовы в случае аварийных работ обеспечить резервное энергоснабжение населения, социально значимых и объектов жизнеобеспечения», – говорится в сообщении.
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Лора Луганская