Дорожные службы Подмосковья перешли на усиленный режим работы

Фото: пресс-служба МТДИ МО
«В настоящее время мобилизованы максимальные ресурсы: уборкой занимаются около 3 тысяч дорожных рабочих, задействовано около 1,3 тыс. единиц снегоуборочных машин. Противогололёдными материалами обработаны уже 12 км дорог», — отмечается в сообщении.
В первую очередь уборку проводят на дорогах с самым интенсивным движением, также в приоритете маршруты общественного транспорта и проезды к социально значимым объектам.
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