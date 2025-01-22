Брынцалов поздравил с Днём освобождения Подмосковья от фашистских захватчиков

Фото: пресс-служба Мособлдумы
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил жителей региона с Днём освобождения Московской области от фашистских захватчиков. Он назвал 22 января особой датой в истории Подмосковья.
«Именно в этот день в 1942 году советские солдаты окончательно освободили нашу область от оккупации. Это историческое событие произошло у посёлка Уваровка под Можайском. Он оставался последним опорным пунктом вражеской армии», – отметил Брынцалов.По его словам, успех бойцов Красной Армии оказал существенное влияние на дальнейший ход противостояния.
«Был развеян миф о непобедимости немецко-фашистской армии. Начался долгий и тягостный путь к Великой Победе, 80-ю годовщину которой мы будем торжественно отмечать 9 мая нынешнего года. Мы всегда будем чтить память наших прославленных воинов, ополченцев и мирных жителей, сложивших свои головы на полях сражений, защищая родную землю. Их подвиг – великий пример для всех поколений», – добавил спикер.Он от всего сердца пожелал ветеранам и всем жителям Подмосковья мира и благополучия, крепкого здоровья и долголетия, внимания и заботы близких.
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Лора Луганская