В Подмосковье живут более 500 участников и инвалидов Великой Отечественной

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
В Подмосковье проживают более 20 тыс. ветеранов, в том числе более 500 участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«Сегодня президент провёл заседание оргкомитета «Победа». Глава государства предложил поддержать инициативу Минобороны о наделении всех участников войны званием «Почётный гражданин» региона, города или муниципалитета. Мы всегда должны помнить о том, какой ценой была завоёвана Победа и окружать вниманием тех, кто ковал её на фронте и в тылу. В Подмосковье живёт более 20 тыс. ветеранов, из них более 500 - участники и инвалиды войны», – написал Брынцалов в своём телеграм-канале.Он напомнил, что среди объявленных Владимиром Путиным решений – назначение единовременной выплаты к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, которое будут отмечать в этом году.
«По 80 тыс. рублей получат фронтовики и их вдовы, а также малолетние узники концлагерей, по 55 тыс. – труженики тыла и жители блокадного Ленинграда, совершеннолетние узники концлагерей и те, кто работал на объектах противовоздушной обороны, морских и авиабазах, строил оборонительные сооружения», – добавил Брынцалов.Он подчеркнул, что также важно достойно провести все запланированные мероприятия, привести в порядок памятники и мемориалы, которых в регионе несколько тысяч.
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Лора Луганская