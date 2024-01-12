Брынцалов поздравил сотрудников подмосковной прокуратуры с профессиональным праздником

Фото: пресс-служба Мособлдумы
Мособлдуму и прокуратуру Московской области многие годы связывает плодотворное сотрудничество. Об этом заявил председатель подмосковного парламента Игорь Брынцалов на торжественном мероприятии в честь Дня работника прокуратуры.
«Представители прокуратуры участвуют в наших заседаниях, делают важные предложения и замечания к проектам законов. Помимо этого, они активно пользуются правом внесения законодательных инициатив, большинство которых становятся законами Московской области», – подчеркнул Брынцалов, слова которого приводит пресс-служба Мособлдумы.Он добавил, что также совместно оказывается и помощь участникам СВО и их близким, а сегодня оперативно решаются коммунальные проблемы.
«Вы детально разбираетесь в ситуации и помогаете ускорить восстановление электро- и теплоснабжения в жилых домах и на социальных объектах. Уверен, что общая работа на благо жителей Подмосковья и дальше будет безусловным приоритетом для нас», – добавил политик.Брынцалов вручил виновникам торжества награды Мособлдумы. Знака «За службу закону» III степени и Знака «За труды» удостоены 12 пенсионеров и действующих работников прокуратуры.
С поздравительной речью к присутствующим обратился прокурор региона Сергей Забатурин. Он отметил, что в структурных подразделениях органа трудится свыше 1,4 тыс настоящих профессионалов, служащих закону,
День работника прокуратуры отмечают в России 12 января. Надзорный орган начал своё существование более 320 лет назад при Петре I для «уничтожения неправосудия, взяточничества и беззакония».
Читайте также:
Стал известен график приёмов в Мособлдуме на I квартал 2024 года
На лекарства подмосковным льготникам в будущем году направят более 19 млрд рублей
В Подмосковье расселят 23 тыс жителей домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года
Лора Луганская