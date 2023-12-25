В Подмосковье расселят 23 тыс жителей домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года

Фото: пресс-служба Мособлдумы
В Московской области в будущем году стартует расселение аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2017 года. С 1 января 2024-го их жители могут подать заявки на получение жилищных сертификатов, сообщил председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый.
Программа затронет более 23 тыс человек. Всего планируется расселить 380 тыс кв м жилья.
Жильё по сертификату можно приобрести в любом округе. Можно вложиться в строительство дома или в ипотеку. Компенсация за квадратный метр по сертификату составит 130 тыс рублей. Оплачивается не менее 33 кв м
Чтобы получить сертификат по новой программе, необходимо, чтобы дом был признан аварийным после 1 января 2017 года и включён в госпрограмму. Это должно быть единственное жильё у собственника, а право собственности должно быть приобретено до признания дома аварийным.
Подать заявление в местную администрацию собственник аварийного жилья может с 1 января будущего года, а заключить соглашение о представлении сертификата – до 31 мая 2024-го.
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«Программа будет реализовываться через предоставление сертификатов, строительство новых домов, покупку готового жилья и комплексное развитие территорий. Самый удобный инструмент – сертификат. Благодаря ему есть возможность выбрать жильё по вкусу. К тому же можно переехать в новое жилище сразу после покупки, не дожидаясь окончания строительства или ремонта», – пояснил Коханый.
Чтобы получить сертификат по новой программе, необходимо, чтобы дом был признан аварийным после 1 января 2017 года и включён в госпрограмму. Это должно быть единственное жильё у собственника, а право собственности должно быть приобретено до признания дома аварийным.
Подать заявление в местную администрацию собственник аварийного жилья может с 1 января будущего года, а заключить соглашение о представлении сертификата – до 31 мая 2024-го.
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Лора Луганская