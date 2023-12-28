На лекарства подмосковным льготникам в будущем году направят более 19 млрд рублей

Фото: пресс-служба Мособлдумы
На обеспечение жителей Подмосковья льготными лекарствами в 2024 году планируют направить более 19 млрд рублей. Об этом сообщил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.
«В Подмосковье насчитывается порядка 700 тыс граждан, имеющих право на льготные лекарства. На их лекарственное обеспечение в следующем году будет выделено 19,2 млрд рублей: 3,3 млрд из федерального бюджета и 15,9 млрд рублей – из регионального», – пояснил депутат.Благодаря введению электронного рецепта теперь при посещении аптеки не нужен бумажный вариант. Достаточно назвать фармацевту фамилию, имя, отчество, дату рождения, а при необходимости – номер СНИЛС или полиса ОМС.
«Оформить такой рецепт можно без посещения поликлиники. Это может сделать лечащий врач с помощью телемедицинской консультации. Продлить и скорректировать электронный рецепт на лекарства жители Московской области могут дистанционно», – подчеркнул Голубев.Всего с начала года было оформлено около 900 тыс электронных рецептов на льготные препараты.
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