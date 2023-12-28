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На лекарства подмосковным льготникам в будущем году направят более 19 млрд рублей

28 декабря 2023, 22:11
Фото: пресс-служба Мособлдумы

Фото: пресс-служба Мособлдумы

На обеспечение жителей Подмосковья льготными лекарствами в 2024 году планируют направить более 19 млрд рублей. Об этом сообщил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.
«В Подмосковье насчитывается порядка 700 тыс граждан, имеющих право на льготные лекарства. На их лекарственное обеспечение в следующем году будет выделено 19,2 млрд рублей: 3,3 млрд из федерального бюджета и 15,9 млрд рублей – из регионального», – пояснил депутат.
Благодаря введению электронного рецепта теперь при посещении аптеки не нужен бумажный вариант. Достаточно назвать фармацевту фамилию, имя, отчество, дату рождения, а при необходимости – номер СНИЛС или полиса ОМС.

«Оформить такой рецепт можно без посещения поликлиники. Это может сделать лечащий врач с помощью телемедицинской консультации. Продлить и скорректировать электронный рецепт на лекарства жители Московской области могут дистанционно», – подчеркнул Голубев.
Всего с начала года было оформлено около 900 тыс электронных рецептов на льготные препараты.

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#здравоохранение
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Дерматолог Скорогудаева заявила об опасности выдавливания прыщей
28 декабря 2023, 19:20

Фото: istockphoto.com/Prostock-Studio

Дерматолог Ирина Скорогудаева заявила о том, что выдавливать прыщи опасно, поскольку это может привести к постакне.
«Эти элементы вообще лучше не трогать, потому что они очень глубокие. Вот почему они после себя оставляют рубцы – так называемые постакне. Там воспалительный процесс уходит глубоко, не только в дерму, но и в гиподерму – подкожно-жировую клетчатку», — отметила в беседе с Общественной Службой Новостей Скорогудаева.

Также она отметила, что выдавливание прыщей может привести к тому, что всё содержимое может попасть в кровоток, что также опасно.

Специалист напомнила, что акне и прыщи могут появляться из неправильного питания, в частности, употребления большого количества углеводов, а также проблем ЖКТ.

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#врач
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Петербургские врачи провели сложную операцию и спасли пациентку
28 декабря 2023, 18:51

Фото: istockphoto.com/Leandro Santiago

Врачи НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе выполнили сложную нейрохирургическую операция на спинном мозге и спасли пациентку.
Благодаря усилиям врачей, пациентка теперь снова может ходить.

Так, у пациентки была обнаружена огромная опухоль, которую врачам в итоге удалось удалить.

«Оперировать опухоли в плановом порядке мы не можем, пациенты должны направляться в профильные специализированные онкологические учреждения. Но в данном случае ситуация была экстренной. Учитывая такой размер новообразования на шесть позвонков в шейном отделе, решиться на удаление было сложно. Если честно, на позитивный результат особо не надеялись, о чем и сообщили пациентке, потому что решение о такой операции с высоким хирургическим риском принимает пациент», – поделился в беседе с «Петербургским дневником» директор НИИ скорой помощи, врач-нейрохирург Вадим Мануковский.

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Иммунолог Крючков: Поезд может стать хорошим источником заражений
28 декабря 2023, 18:24

Фото: istockphoto.com/Serjio74

Иммунологом Николай Крючков заявил, о том, что участившиеся случаи заражений вирусными заболеваниями в поездах вызваны тем, что сам по себе такой транспорт является хорошим местом для распространения болезни.
«Если люди едут по 2-3 дня в поезде, то он становится хорошим источником заражения, как и любой другой общественный транспорт. Это, можно сказать, рассадник инфекций, так как в закрытом помещении собираются незнакомые люди и инфекции могут легко передаваться от человека к человеку», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Крючков.

Он уточнил, что такие случаи заражения более свойственны для ОРВИ.

При этом, в общем, отмечает специалист, случаи заражений в поездах не настолько сильно распространены.

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Врач Чижикова заявила об опасности переедания красной икры
28 декабря 2023, 17:48

Фото: istockphoto.com/Darkwisper

Гастроэнтеролог, врач-диетолог Анастасия Чижикова заявила, что переедание красной икрой грозит аллергическими реакциями.
«Красная икра является продуктом с высоким содержанием калорий. Переедание красной икры может привести к набору веса. Она также содержит большое количество соли: в 100 г содержится примерно 3 г соли. Потребление большого количества соли может вызвать повышение артериального давления и другие проблемы со здоровьем», — добавила в беседе с Газета.ру Чижикова.

Кроме этого, переедание продукта может вызвать проблемы с ЖКТ, среди которых тошнота, изжога, боли в желудке и т.д.

В этой связи врач рекомендовала за раз есть не более 20-25 г продукта.

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#здоровье
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Аллерголог Малиновская рассказала как правильно выбирать новогоднюю ёлку
28 декабря 2023, 17:29

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Аллерголог НИКИ Марина Малиновская о том, какую ёлку выбрать. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врач Марина Малиновская назвала плюсы и минусы искусственной и живой елки.

«Настоящая ель выделяет крайне ценные и полезные для человека вещества — эфирные масла, богатые фитонцидами. Эти соединения обладают бактерицидным и противовоспалительным действием. Но<…> после того как дерево «выстоится» расцветает грибковая инфекция,которая становится опасной для астматиков и людей с ослабленным иммунитетом. Даже независимо от наличия грибка, само хвойное дерево является одним аллергеном за счёт смол и запаха хвои», —подчеркнула врач.

Искусственное же дерево простоит намного дольше и не осыпается, что очень важно если дома есть маленькие дети и животные.

Стоит отметить, что перед установкой искусственной ёлки её желательно проветрить на балконе.

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Травматолог Соколова рассказала, как уберечь детей от падения сосулек с крыш
28 декабря 2023, 16:49

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Травматолог НИКИ детства Светлана Соколова рассказала, как уберечь детей от падения снега и сосулек с крыш. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Для зимнего периода характерно падение снега, наледи или сосулек с крыши. Травматолог настоятельно рекомендует избегать мест, где есть вероятность падения сосулек и снега с крыши.

«<…> Чтобы избежать неблагоприятных последствий, обходите здания, с которых может упасть снег и сосульки, стороной, не разрешайте детям приближаться к таким местам. Расскажите детям об опасности игр под крышей и вблизи нее. Если опасное место огорожено или есть предупреждающие таблички, не разрешайте детям проходить по этому участку, лучше его обойти», — подчеркнула врач.

Кроме этого, не стоит оставлять ребенка в машине рядом со зданиями, где есть вероятность падения снега с крыши. Также в случаях, если вы или незнакомый человек пострадали от сходов с крыши нужно незамедлительно вызвать скорую.

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Гинеколог назвала протекающие бессимптомно опасные женские заболевания
Гинеколог Фисюк: рак матки и груди может протекать бессимптомно до 3-4 стадии
28 декабря 2023, 14:47

Фото: istock / DragonImages

Онкология матки и груди может протекать бессимптомно вплоть до 3-4 стадии.
Об опасности отсутствия регулярных осмотров предупредила врач акушер-гинеколог Виктория Фисюк в беседе с «Газетой.Ru».

Она напомнила, что посещать гинеколога нужно не меньше одного раза в год. Но, по словам Фисюк, женщины обращаются к медикам только в случае появления неприятных симптомов.

«Бессимптомно могут протекать гепатиты, ВИЧ, сифилис и туберкулез», — предупредила врач.
Также агрессивно протекает рак шейки матки, продолжила врач. Основной причиной его развития становится вирус папилломы человека (ВПЧ), присутствие которого в организме также не имеет никаких признаков. В основном ВПЧ обнаруживают во время обследований у гинеколога. Именно поэтому их нужно проходить регулярно — не реже раза в год.

«Бессимптомное течение имеют рак матки, яичников и молочных желез. И порой даже до третьей-четвертой стадии», — заявила Фисюк.
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230 единиц реабилитационного медоборудования получили подмосковные больницы
28 декабря 2023, 14:06

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Свыше 230 единиц реабилитационного медоборудования получили подмосковные больницы в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
За год в медучреждениях региона были обновлены реабилитационные аппараты для восстановления после тяжелых травм и заболеваний.

«Реабилитация – это заключительный этап лечения после многих заболеваний, в частности перенесённых инсультов. И важно, чтобы наши медицинские организации были обеспечены необходимой медтехникой. С начала года мы поставили в подмосковные больницы и поликлиники 234 единицы реабилитационной техники, а всего за 3 года — 505 аппаратов на общую сумму 635 млн рублей», — подчеркнула первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.

Стоит отметить, что в больницах появились роботизированный реабилитационный комплекс, тренажеры для разработки кистей рук и реабилитации нижних конечностей, а также системы для диагностики двигательной патологии и восстановительного лечения с биологической обратной связью.

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#подмосковье
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Диетолог Гинзбург призвал есть капусту после 50 лет для защиты от рака
28 декабря 2023, 13:58

Фото: istockphoto.com/ALEKSEI BEZRUKOV

Врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что употребление капусты, в частности после 50 лет, может способствовать предотвращению развития раковых заболеваний.
«Кроме того, что капуста снижает риск возникновения многих видов рака, она содержит множество полезных веществ, витаминов и антиоксидантов. Продукт хорошо усваивается организмом, в нём много клетчатки. Любая капуста — от белокочанной до цветной — благоприятно воздействует на микробиом кишечника, формирует пищевой комок», — добавил в беседе с «Вечерней Москвой» Гинзбург.

По его словам, продукт также может понижать уровень сахара, холестерина, выводить соли тяжёлых металлов.

Ранее гастроэнтеролог Диляра Лебедева опровергла миф о том, что алкоголь способен предотвратить стресс. Она отметила, что спиртное является депрессантом, помогая выработке дофамина и серотонина.

«Человек в итоге перестает наслаждаться жизнью без стимуляции», — приводит utro.ru сообщение Лебедевой.

Врач рекомендовала для преодоления стресса активные физические занятия.

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