Стал известен график приёмов в Мособлдуме на I квартал 2024 года

Фото: пресс-служба Мособлдумы
Мособлдума выложила график личного приёма граждан на I квартал 2024 года. График подписал председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.
Депутаты еженедельно принимают жителей области по вторникам и средам. Сообщается, что всего с января по март пройдёт 24 приёма граждан. Личный приём ведут первые заместители и зампреды Мособлдумы, заместители председателя, руководители фракций, председатели комитетов, а также руководитель аппарата парламента.
Приём граждан проводится по предварительной записи по телефону 8 (495) 988-66-01. Звонить можно ежедневно с 10 до 13 часов.
Приёмная Мособлдумы временно размещается в Приёмной правительства Подмосковья по адресу: Московская область, Красногорск, бульвар Строителей, д.4, стр.1, БЦ «Кубик», секция «В».
Также к региональным депутатам можно записаться через приёмные в избирательных округах. Информацию о приёмных можно найти на сайтах парламентариев.
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Приём граждан проводится по предварительной записи по телефону 8 (495) 988-66-01. Звонить можно ежедневно с 10 до 13 часов.
Также к региональным депутатам можно записаться через приёмные в избирательных округах. Информацию о приёмных можно найти на сайтах парламентариев.
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Лора Луганская