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Стал известен график приёмов в Мособлдуме на I квартал 2024 года

10 января 2024, 10:31
Фото: пресс-служба Мособлдумы

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Мособлдума выложила график личного приёма граждан на I квартал 2024 года. График подписал председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.
Депутаты еженедельно принимают жителей области по вторникам и средам. Сообщается, что всего с января по март пройдёт 24 приёма граждан. Личный приём ведут первые заместители и зампреды Мособлдумы, заместители председателя, руководители фракций, председатели комитетов, а также руководитель аппарата парламента.

Приём граждан проводится по предварительной записи по телефону 8 (495) 988-66-01. Звонить можно ежедневно с 10 до 13 часов.


Приёмная Мособлдумы временно размещается в Приёмной правительства Подмосковья по адресу: Московская область, Красногорск, бульвар Строителей, д.4, стр.1, БЦ «Кубик», секция «В».

Также к региональным депутатам можно записаться через приёмные в избирательных округах. Информацию о приёмных можно найти на сайтах парламентариев.




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Моргенштерн* получил третий иноагентский штраф
Суд в Москве оштрафовал Моргенштерна* на 50 тысяч рублей
10 января 2024, 10:44

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Савеловский суд Москвы оштрафовал рэпера Алишера Моргенштерна* на пятьдесят тысяч рублей за неуказание своего статуса в Telegram. Об этом сообщает РИА Новости.
Сообщается, что представитель музыканта сообщила, что Моргенштерн* не согласен с содержанием протокола, который составил Роскомнадзор. Также она просила остановить производство по делу либо назначить иное наказание.

Ранее исполнитель Моргенштерн* уже получал штраф на 40 тысяч рублей за нарушение правил деятельности иностранного агента.

Напомним, рэпер покинул Россию еще в 2021 году, до начала специальной военной операции. Уже после он был признан иноагентом, по мнению Минюста, за пропаганду наркотиков и ведение политической деятельности за рубежом, в том числе на Украине.

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Моргенштерна* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

*Признан иноагентом на территории РФ.
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#рф
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Жители Подмосковья могут принять участие в новом сезоне проекта «Цифровой ликбез»
10 января 2024, 10:37

Фото: istockphoto / sakkmesterke

Стартовал новый сезон проекта «Цифровой ликбез». Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Всероссийский просветительский проект в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности «Цифровой ликбез» проводится уже в четвертый раз.

«В этом сезоне учебного года эксперты Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» подготовили 3 мультипликационных ролика по темам: «Культура работы с данными», «Цифровой след» и «Информационный шум». Видеоматериалы размещены в открытом доступе на сайте «Цифрового ликбеза» и полезны как учащимся, так и их родителям, а также педагогам», — отметили в ведомстве.

Кроме этого, данные материалы педагоги смогут использовать в рамках уроков информатики, ОБЖ или на родительских собраниях. Проект направлен на просвещение детей и их родителей о безопасном поведении в сети Интернет и развитию навыков цифровой грамотности у подрастающего поколения.

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Житель Алтайского края задержан за шпионаж в пользу Украины
10 января 2024, 10:14

Фото: istockphoto/simpson33

Сотрудники управления ФСБ России по Алтайскому краю задержали в Новоалтайске 32-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении государственной измены.
Как считают силовики, россиянин действовал в интересах украинского военизированного объединения, признанного террористическим и запрещённого на территории РФ, передаёт «Интерфакс». Он самостоятельно установил через интернет связь с организацией и в подтверждение своих намерений отправил видеозапись, на которой приносил присягу.

В ходе общения мужчина неоднократно заявлял о своём желании покинуть Россию и воевать на стороне ВСУ. Также по заданию кураторов он собирал сведения о дислокации воинских частей в регионе и отправлял их украинской стороне.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 275 (государственная измена). По ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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В Подмосковье свыше 200 тысяч человек посетили катки под открытым небом
10 января 2024, 10:10

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области

С начала зимнего сезона катки под открытым небом в Подмосковье посетила 201 тысяча человек. Об этом сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
С 1 января подмосковные открытые катки посетили около 201 тысячи гостей и жителей региона.

«В этом сезоне для гостей и жителей Подмосковья функционирует 32 катка под открытым небом. Спортивные объекты появились в парках и на общественных территориях. У многих из них работают пункты проката спортивного инвентаря», — поделился министр благоустройства Михаил Хайкин.

Стоит отметить, что самое большое количество посетителей на катках было зафиксировано 1 января — 7,8 тысяч человек.

Кроме этого, в новогодние праздники парки Подмосковья посетило 438 тысяч человек, примерно 170 из которых побывали первого числа.

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Сбой в системе теплоснабжения Дмитрова удалось полностью ликвидировать
10 января 2024, 10:00

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»

Теплоснабжение микрорайона Космонавтов в Дмитровском городском округе полностью восстановлено. Об этом сообщил глава муниципалитета Илья Поночевный. Утечка произошла утром во вторник.
«Утечку на теплотрассе в микрорайоне Космонавтов ликвидировали. Благодарю все службы за профессионализм и оперативность, а жителей – за терпение и понимание. Температура во всех квартирах микрорайона скоро нормализуется», – написал Поночевный в своём телеграм-канале вечером 9 января.
Утром того же дня жильцы 30 домов остались без отопления и горячей воды из-за утечки на теплосети. Подачу теплоносителя в дома приостановили для ремонтных работ. Через несколько часов отопление дали в школу, детсад и 22 многоквартирных дома. Ещё восемь домов микрорайона оставались без тепла.

Поночевный попросил дмитровчан сообщать обо всех внештатных ситуациях в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 8 (496) 223-19-61 и 8 (495) 993-95-32.

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Путин впервые приехал с рабочей поездкой на Чукотку, он посетит Анадырь
10 января 2024, 09:45

Фото: сайт Кремля

Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Чукотский автономный округ с рабочей поездкой. Глава государства посетит город Анадырь. Об этом информирует ТАСС.

Российский лидер неоднократно говорил, что не был на Чукотке и хочет посетить ее. Отмечается, что поездка Путина на Чукотку стала первой региональной в 2024 году.

Ранее в 2008 году Чукотку посещал Дмитрий Медведев, который тогда занимал пост президента.

В 2023 году Владимир Путин сменил главу региона. С 2008 года пост губернатора Чукотки занимал Роман Копин. Он был освобожден от должности по причине заявления о досрочном прекращении полномочий. Исполняющим обязанности губернатора глава государства назначил первого заместителя председателя правительства ЛНР Владислава Кузнецова.

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В Сергиевом Посаде проверили качество подачи тепла в микрорайоне Клементьевский
10 января 2024, 09:31

Фото: Дмитрий Зайчиков

В Сергиевом Посаде представители администрации контролируют качество подачи тепла в дома в микрорайоне Клементьевский
В микрорайона Клементьевский 8 января днём из-за скачка напряжения автоматика остановила насосы котельной.

К ремонтно-восстановительным работам бригады приступили незамедлительно. После запуска оборудования случился повторный сбой, растопить котельную на полную мощность удалось к двум часам ночи.

«На данный момент выход из котельной составляет 74 градуса, приход — 55. Данные показатели соответствуют нынешним погодным условиям, даже даём с небольшим запасом. Есть проблемные адреса: это дома, которые прогреваются неравномерно. Задача – точечно отработать каждый адрес и посмотреть, где и какое решение необходимо», — поделился замглавы администрации Сергиево-Посадского округа Сергей Анфилов.

Стоит отметить, что прогрев системы требует времени, он идёт штатно и контролируется со стороны администрации, ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний.
При необходимости проводится точечная отладка гидравлической системы подачи носителя и подачи тепла по стоякам.

Кроме этого, при возникновении внештатной ситуации жители могут обратиться в управляющие компании и вызывать специалистов на дом, а также по телефону ЕДДС администрации округа 8(496)545-77-55.

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В Химках проверили работу котельной, на которой был перебой
10 января 2024, 09:15

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин проверил работу квартальной тепловой станции на улице Лавочкина. Об этом сообщил корреспондент.
Квартальная тепловая станция на улице Лавочкина обеспечивает отоплением и горячей водой 51 многоквартирный дом и шесть социальных объектов. 8 января на ней произошел сбой автоматики.

«Все новогодние праздники коммунальные службы работали в усиленном режиме — ликвидировали 15 прорывов на теплосети, развоздушили инженерные коммуникации в 33 многоквартирных домах», – поделился Дмитрий Волошин.

На данный момент в округе дежурят 11 ремонтных бригад ТСК «Мосэнерго» и ещё более 100 слесарей.

Также продолжается мониторинг обращений по вопросам отопления в социальных сетях и на горячей линии.

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#отопление
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Движение поездов после схода вагонов в Забайкалье восстановили
РЖД: движение поездов по перегону Алеур-Бушулей в Забайкалье восстановлено
10 января 2024, 04:43

Фото: istockphoto/Sergei Ramiltsev

Движение поездов по участку Алеур-Бушулей Забайкальской железной дороги, нарушенное из-за схода грузовых вагонов, полностью восстановлено, сообщили в РЖД.
Более 400 метров одного и 200 метров соседнего пути, поврежденных в результате схода вагонов при температуре −37 градусов, были восстановлены бригадой из 300 железнодорожников в самые кратчайшие сроки. В процессе работ использовались три восстановительных поезда и другая специализированная техника.

Инцидент произошел вечером 8 января, когда 14 вагонов грузового поезда, перевозившего уголь, съехали с рельсов на участке Алеур-Бушулей Забайкальской железной дороги. По счастью, никто не пострадал, но в результате происшествия было возбуждено уголовное дело по данному случаю Следственным комитетом.

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