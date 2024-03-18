Брынцалов поздравил жителей Подмосковья с 10-летием воссоединения Крыма с Россией

Фото: пресс-служба Мособлдумы
Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов поздравил жителей Подмосковья с десятилетием воссоединения Крыма с Россией и отметил глобальное значение этого факта для будущего нашей страны и всего мира, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Он напомнил, что Крым стал частью современной Росси по итогам референдума, который состоялся 16 марта 2014 года.
Он также отметил, что вхождение в состав России дало полуострову импульс для экономического развития, жизнь населения стала комфортнее, так что люди в полной мере убедились в правильности выбора, сделанного десять лет назад.
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«Это событие стало торжеством исторической справедливости, а также значимым геополитическим фактором, определившим последующий ход мировой истории», — подчеркнул Брынцалов.
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Лев Каштанов