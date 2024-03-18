Игорь Брынцалов поблагодарил жителей Подмосковья за участие в выборах президента РФ

Фото: Мособлдума
В Подмосковье завершилась работа избирательных комиссий на прошедших трехдневных выборах президента Российской Федерации, сообщается на сайте Московской областной Думы.
Председатель Московской городской думы Игорь Брынцалов поблагодарил жителей Московской области за участие в президентских выборах: «Избирательные участки закрыты. Теперь начинается не менее ответственная работа – это подсчёт голосов».
Спикер регионального парламента также поблагодарил жителей «за их заботливое и активное гражданство».
Ранее он принял участие в масленичных празднованиях в Балашихе и поздравил военнослужащих дивизии Дзержинского.
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«В течение трёх дней я посещал участки, наблюдал за ситуацией и разговаривал с людьми. Могу с уверенностью сказать, что всё организовано грамотно. Обеспечена безопасность и прозрачность выборного процесса. В сегодняшних реалиях это очень важно. Профессионально отработали сотрудники избирательных комиссий, наблюдатели и полицейские», – отметил Игорь Брынцалов.
«Голос каждого – это кирпичик в строительство сильной и независимой России», – добавил Игорь Брынцалов.
Ранее он принял участие в масленичных празднованиях в Балашихе и поздравил военнослужащих дивизии Дзержинского.
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Александр Климов