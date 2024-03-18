Игорь Брынцалов поздравил военных дивизии Дзержинского и их семьи с Масленицей

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов во время рабочей поездки в Балашиху посетил масленичные мероприятия в жилом комплексе «Витязь» микрорайона Дзержинского, сообщает сайт Мособлдумы.
Для жителей Дзержинска и их семей был организован праздник: концертные программы, веселые развлечения, угощение блинами, кашей, чаем.
Спикер регионального парламента добавил, что в этом году праздник совпадает с выборами Президента России. И воспользовавшись возможностью, он пригласил на избирательные участки людей, которые еще не выполнили свой гражданский долг.
Военнослужащие и их семьи также услышали поздравления от главы Балашихи Сергея Юрова и командира дивизии Дзержинского Николая Кузнецова. Они хотели, чтобы все хорошо провели время.
Юные жители микрорайона, главные участники фестиваля, с радостью поделились впечатлениями и планами праздника. Например, 5-летний Дима хочет заниматься творческой деятельностью и рисовать. А школьные друзья Ира, Яна и Данил приехали на Масленицу с намерением проводить зиму, как гласит праздничная традиция.
Завершился праздник традиционным ритуалом - сжиганием чучела.
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«Я хочу поздравить всех с этим замечательным праздником, пожелать здоровья, удачи, хорошего настроения. И, конечно, нашим героям, которые сегодня в зоне специальной военной операции выполняют свой воинский долг – успехов, вернуться домой живыми, здоровыми и с Победой», – сказал он.
«Ещё есть возможность проголосовать за Президента нашей страны и выбрать курс развития нашего государства на следующие 6 лет».
Военнослужащие и их семьи также услышали поздравления от главы Балашихи Сергея Юрова и командира дивизии Дзержинского Николая Кузнецова. Они хотели, чтобы все хорошо провели время.
Юные жители микрорайона, главные участники фестиваля, с радостью поделились впечатлениями и планами праздника. Например, 5-летний Дима хочет заниматься творческой деятельностью и рисовать. А школьные друзья Ира, Яна и Данил приехали на Масленицу с намерением проводить зиму, как гласит праздничная традиция.
"Мы встретили весну и тепло и «Мы пришли встречать весну и тепло, а зиму провожать. Надоел этот снег, лужи, мы хотим яркого солнца, чтобы было сухо. Ну и, конечно, будем блинчики кушать», – с задорным смехом рассказали ребята.
Завершился праздник традиционным ритуалом - сжиганием чучела.
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Александр Климов