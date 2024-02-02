Брынцалов поздравил жителей Подмосковья с Днём победы в Сталинградской битве

Телефонные мошенники могут использовать определенные произнесенные слова против своей жертвы, даже если классическими способами обмануть не вышло. Об этом предупредил эксперт по сетевым угрозам компании «Код Безопасности» Константин Шуленин в разговоре с «Лентой.ру».