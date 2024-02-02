Брынцалов поздравил жителей Подмосковья с Днём победы в Сталинградской битве

Фото: пресс-служба Мособлдумы
Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов поздравил жителей Подмосковья с Днём воинской славы, связанным с победой в одном из важнейших сражений Великой Отечественной войны — Сталинградской битве, сообщает пресс-служба регионального парламента.
«Сталинградская битва спустя десятилетия служит примером отваги и стойкости наших соотечественников, символизируя решительность и мужественность советского солдата», — сказал Брынцалов.Он добавил, что победа в Сталинградской битве не только внушает чувство гордости подвигом предков, но и сегодня вдохновляет на подвиги и самоотверженную защиту Родины.
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