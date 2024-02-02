Радио1
Главная / Новости / Общество/ Брынцалов поздравил жителей Подмосковья с Днём победы в Сталинградской битве

Брынцалов поздравил жителей Подмосковья с Днём победы в Сталинградской битве

02 февраля 2024, 09:14
Фото: пресс-служба Мособлдумы

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов поздравил жителей Подмосковья с Днём воинской славы, связанным с победой в одном из важнейших сражений Великой Отечественной войны — Сталинградской битве, сообщает пресс-служба регионального парламента.

«Сталинградская битва спустя десятилетия служит примером отваги и стойкости наших соотечественников, символизируя решительность и мужественность советского солдата», — сказал Брынцалов.
Он добавил, что победа в Сталинградской битве не только внушает чувство гордости подвигом предков, но и сегодня вдохновляет на подвиги и самоотверженную защиту Родины.

Читайте также:

Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Андрей Воробьёв поздравил Патриарха Кирилла с 15-ой годовщиной интронизации

Брынцалов поручил Мособлдуме совершенствовать законы о поддержке многодетных семей
#игорь брынцалов
#мособлдума
#поздравление
#великая отечественная война
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковье приняло участие в форуме «Всё для Победы!» в Туле
02 февраля 2024, 09:48

Фото: пресс-служба министерства территориальной политики Московской области

Делегация из Подмосковья посетила форум Народного Фронта «Всё для Победы!». Об этом сообщила пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.
1 февраля в Туле стартовал форум, который направлен на развитие аспектов помощи СВО. В первый день в нем приняли участие свыше 500 человек, в числе которых руководители, ведущие специалисты, волонтеры и медики из Московской области.

«Объединить усилия, убрать ненужные барьеры, обеспечить инфраструктуру и объединить людей — цель форума «Всё для Победы!». Народный фронт впервые собрал в одном месте представителей организаций и сообществ, которые в нашей большой стране обеспечивают поддержку бойцов на передовой. Площадкой проведения форума выбрана Тула, ведь все знают о славных традициях тульских оружейников и подвиге горожан в годы Великой Отечественной войны.<…>У участников форума есть уникальная возможность обменяться опытом, рассказать о своих достижениях единомышленникам, а также обсудить с представителями профильных министерств самые острые вопросы», — поделился руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Стоит отметить, что в первый день форума были подняты вопросы о сложностях в работе медиков в зоне спецоперации, укрепления кибербезопасности, а также восстановлению инфраструктуры на новых территориях.

Читайте также:

В Кашире изготавливают ампульницы для бойцов СВО

Фонд «Защитники Отечества» реализует проект по адаптации жилья для ветеранов СВО

Студенты из Сергиева Посада стали участниками всероссийской акции «Снежный десант»
#форум
#специалисты
#волонтеры
#медики
#развитие
#сво
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Эксперт назвал два слова, которые нельзя произносить в разговоре с мошенниками
Эксперт Шуленин: в разговоре с мошенниками нельзя говорить «да» и «нет»
02 февраля 2024, 09:15

Фото: istock / Diy13

Телефонные мошенники могут использовать определенные произнесенные слова против своей жертвы, даже если классическими способами обмануть не вышло. Об этом предупредил эксперт по сетевым угрозам компании «Код Безопасности» Константин Шуленин в разговоре с «Лентой.ру».

Шуленин пояснил, что аферисты могут записывать разговор и затем применять слова или фразы для голосового подтверждения действий от имени ее аккаунта.

«Поэтому ответы «да» и «нет» желательно исключить из лексикона при общении с подозрительными собеседниками. Альтернативными вариантами могут быть «слушаю вас», «не имею возможности», «отрицаю», — порекомендовал киберэксперт.
Он также отметил, что все подозрительные звонки лучше прервать. Шуленин обратил внимание, что пытаться проучить злоумышленников или шутить над ними опасно, так как все сказанное может быть использовано против человека.

Читайте также:

«Известия»: Минтруд запросил доступ к налоговой тайне россиян

PTI: В Индии голубь «отсидел» в ветклинике якобы за шпионаж в пользу Китая

Омбудсмен Мишонова рассказала, как замотивировать молодёжь на рождение детей

#эксперт
#мошенники
#компании
#жертвы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«И хочется и колется»: Эксперт назвала простой способ начать экспериментировать с БДСМ
The Sun: секс-коуч Калли рассказала, с чего начать эксперименты с БДСМ
02 февраля 2024, 07:47

Фото: istock / artfotoss

Пары, которые хотя принести что-то новое в отношения, могут попробовать поэкспериментировать с БДСМ — играми с доминированием и подчинением. Об этом рассказала секс-коуч Джорджетта Калли в беседе с The Sun.

Эксперт заявила, что по статистике, 47% женщин и 60% мужчин хотели бы хоть раз доминировать над партнером.

«Обсудите границы перед тем, как начать эксперименты, не торопитесь. Начинающим может понравиться связывать партнера и завязывать ему глаза», — заявила она..
Как утверждает Калли, сенсорная депривация может усиливать удовольствие от ощущений, которые остались доступными.

Она отметила, что нужно придумать стоп-слово или сигнал, при помощи которого можно прекратить эксперимент, если он становится неприятным.

«Например, используйте кодовую систему из правил дорожного движения: «красный» значит, что нужно остановиться, «желтый» — «может быть», а «зеленый» — «да»», — предложила специалистка.
Читайте также:

«Известия»: Минтруд запросил доступ к налоговой тайне россиян

PTI: В Индии голубь «отсидел» в ветклинике якобы за шпионаж в пользу Китая

Омбудсмен Мишонова рассказала, как замотивировать молодёжь на рождение детей
#секс
#эксперт
#эксперимент
#глаза
#отношения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Известия»: Минтруд запросил доступ к налоговой тайне россиян
02 февраля 2024, 07:16

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Территориальные органы Роструда могут получить доступ к данным россиян, включая налоговую тайну. Такая инициатива содержится в проекте приказа Минтруда, который предстоит ещё согласовать с ФНС, пишут 2 февраля «Известия».
«Налоговым органам предлагается направлять в межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости и в органы Роструда сведения о гражданах, содержащие, в том числе налоговую тайну. В предлагаемый перечень входит информация о нарушениях или признаках, указывающих на неформальную занятость», — говорится в проекте приказа, с которым ознакомилась газета.

Предлагается передавать в Роструд информацию о заключении договоров ГПХ вместо трудовых, а также о компаниях, сотрудничающих с самозанятыми.

Эксперты подтверждают, что подобный механизм межведомственного обмена может быть эффективен для выявления тех, кто получает зарплату в конвертах. Но одновременно с увеличением числа людей и организаций, имеющих доступ к персональным данным, возрастают и риски их утечки.

Для борьбы с теневой занятостью необходима грамотная информационно-разъяснительная работа с населением и создание реестра организаций, у которых выявлены такие факты.

Читайте также:

Минтруд РФ предложил индексировать пенсии самозанятым

В Минтруде предложили обеспечить бесплатное переобучение всем россиянам

«Ъ»: В России впервые обвинили адвоката в разглашении налоговой тайны
#минтруд
#фнс
#проект
#занятость
Следите за нашими новостями
в удобном формате
WP: Жителям Флориды мешает спать активный секс рыб-барабанщиков
02 февраля 2024, 05:05

Фото: iStock/VitalyEdush

Жителям американского штата Флорида уже долгое время не дает спать активная половая жизнь рыб-барабанщиков, пишет газета The Washington Post.
По данным издания, ещё с середины января 2024 года в прибрежных районах города Тампа раздаётся странный шум. Ритмичные звуки напоминают бой барабанов, поэтому некоторые местные жители решили, что кто-то из соседей проводит шумные вечеринки.

Вместе с тем, The Washington Post пишет, что многие жители района, где слышен шум, замечают такие звуки уже не первый год. По этой причине морской биолог Джеймс Локаскио не согласился с «тусовочной теорией», выдвинув версию о том, что этот шум могут издавать бородатые горбыли (также известные, как рыбы-барабанщики) во время спаривания друг с другом. В такие моменты мышцы рыб бьются о плавательный пузырь и испускают звук, похожий на бой барабана. А так как рыб очень много, то в процессе массового спаривания звук, естественно, начинает резонировать.

Читайте также:

Женщина подарила супругу собаку и пожаловалась на испорченную сексуальную жизнь

Девушка пошла в свингер-клуб и наткнулась на оргию с участием 13 человек

В Подмосковье детский тренер по карате занимался онанизмом перед детьми
#секс
#рыба
#жители
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Журналист Херш: США готовят новую стратегию по Украине, где нет места Зеленскому
02 февраля 2024, 03:13

Фото: Oleksii_Liskonih

Администрация президента США Джо Байдена обсуждает стратегию окончания конфликта на Украине и новый финансовый план для Киева. Об этом сообщил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в статье для онлайн-платформы Substack.
По словам Херша, нынешний главком ВСУ Валерий Залужный тайно обсуждает с Западом возможность прекращения огня и завершения конфликта, именно поэтому Зеленский готов отправить его в отставку. При этом ни в США, ни на Украине не признавали открыто ведение переговоров по поводу завершения конфликта с Россией.

Херш подчеркнул, что офис Зеленского боится политического противостояния с Залужным, поэтому последний все еще находится на своей должности.

Официальный Киев продвигает «формулу мира» Зеленского, которая является ультиматумом Москве на международных площадках.

Президент Украины Владимир Зеленский действительно хотел уволить главкома ВСУ Валерий Залужного, но возможные кандидаты - глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов и командующий сухопутными войсками Александр Сырский отказались от поста. Об этом пишет Bild. При этом, ранее американское издание The Washington Post узнало, что разногласия между Залужным и президентом Владимиром Зеленским возникли из-за масштабов мобилизации.

Читайте также:

В Запорожской области заявили о формировании союзов вокруг Валерия Залужного

«Решение принято»: На Западе выяснили, что Залужного снимут с должности в любом случае

Журналист Херш: Герасимов и Залужный ведут переговоры в тайне от Зеленского
#сша
#украина
#журналисты
#валерий залужный
#владимир зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
SHOT: В Курской области пьяный мужчина ударил ребёнка в «Пятёрочке»
02 февраля 2024, 02:34

Фото: iStock/stefanamer

В магазине «Пятерочка» города Курчатова (Курская область) «Пятерочка» мужчина напал на ребёнка и был задержан. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.




Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Житель Курчатова подошел к мальчику и ударил кулаком в голову — ребенок упал на пол, после чего мужчину остановили другие покупатели. Нападавший сразу скрылся из магазина, но его уже задержала полиция. Известно, что в момент нападения он был сильно пьян.

Читайте также:

Вышедший из колонии мужчина сел на 14 лет за надругательство над мальчиком

Житель Камчатки бил детей сожительницы током и лишал их еды

В Петербурге попавший в больницу 12-летний подросток рассказал о покусавшей его мачехе
#дети
#пьянство
#нападение
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
PTI: В Индии голубь «отсидел» в ветклинике якобы за шпионаж в пользу Китая
02 февраля 2024, 01:57

Фото: iStock/Yuri_Karamanenko

В Индии голубь восемь месяцев «отсидел» в ветеринарной клинике из-за подозрений в шпионаже в пользу Китая, сообщает индийское информагентство PTI.
Птицу изловили в мае 2023 года в порту в пригороде Мумбаи. По данным полиции, на её лапах имелосьдва кольца: из меди и алюминия. А на внутренней стороне крыльев красовались китайские надписи, из-за чего птицу и заподозрили в шпионаже.

В ходе расследования выяснилось, что речь о шпионаже не идёт. Оказалось, что голубь участвовал в гонках в открытых водах Тайваня. Во время одного из таких мероприятий он покинул страну и прилетел в Индию.

В итоге, птицу всё же решили отпустить.

Читайте также:

Природа Канады оказалась под угрозой из-за золотых рыбок

Утки вмерзают в лёд в водоёмах Петербурга

Российский самолет столкнулся с птицей во время полета
#птицы
#голуби
#индия
#китай
#шпион
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Маленькие собаки с длинным носом живут дольше крупных и плоскомордых псов
AFP: Британские учёные выяснили, что таксы и уиппеты живут дольше бульдогов
02 февраля 2024, 00:57

Фото: iStock/Ирина_Мещеряков

Маленькие собаки с длинным носом, такие как уиппеты и миниатюрные таксы, живут на несколько летдольше, чем крупные плоскомордые породы, такие как английские бульдоги. Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в четверг, 1 февраля, сообщает AFP.
Исследование, основанное на данных о более чем полумиллионе собак по всей Великобритании, направлено на то, чтобы помочь людям, планирующим завести собаку, убедиться, что они выбрали породу, которая в итоге проживёт долгую и здоровую жизнь.

Кирстен Макмиллан, менеджер по обработке данных британского благотворительного фонда Dogs Trust, объяснила журналистам, что это было первое исследование, в котором изучалось, как ожидаемая продолжительность собачьей жизни варьируется в зависимости от такого широкого спектра факторов, включая породу, размер, форму морды и пол.

«У кобеля среднего размера с плоским лицом, такого как английский бульдог, почти в три раза больше шансов прожить более короткую жизнь, чем у суки небольшого размера с длинным лицом, такой как миниатюрная такса или итальянская борзая», — сказала она AFP.

Предыдущие исследования показали, что короткие носы плоскомордых собак, также называемых брахицефалами, позволяют им больше походить на человеческих младенцев, что делает их особенно симпатичными для своих владельцев. Но такие короткие носы также вызывают серьезные проблемы с дыханием.

Читайте также:

Комфорт и уединение: зачем собаке нужно своё место в доме

Mash: В Нижнем Новгороде умер единственный в России корги-полицейский Рыжий

Названа неожиданная причина замерзания собак на прогулке
#великобритания
#собаки
#животные
#ученые
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф