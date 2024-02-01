Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

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Российский лидер Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 15-й годовщиной интронизации, об этом сообщает «РИА Новости».
«Я сердечно и искренне поздравляю вас с праздником, с днем интронизации. Пятнадцать лет. Я думаю, что вы даже не заметили, как эти 15 лет пролетели», — сказал Владимир Путин при встрече с главой Русской православной церкви.
Российский лидер вручил ему букет белых роз и поблагодарил за проделанную работу.
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