Брынцалов поздравил жителей Подмосковья с годовщиной освобождения области от фашистских войск

Фото: пресс-служба Мособлдумы
22 января – особая памятная дата для жителей Московской области. 83 года назад регион был полностью освобождён от немецко-фашистских захватчиков. Об этом напомнил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«Мы чтим всех, кто сложил головы на полях сражений, защищая Подмосковье и наше Отечество. Вспоминаем в этот день подвиг подольских курсантов, героев-панфиловцев, Зои Космодемьянской и Веры Волошиной. Нельзя забывать, какой ценой Победа досталась нашему народу, какой огромный вклад внесли жители Подмосковья. Низкий поклон нашим уважаемым ветеранам», – написал Брынцалов в своём телеграм-канале.22 января 1942 года Красная армия освободила последний захваченный областной населённый пункт – посёлок Уваровка.
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Лора Луганская